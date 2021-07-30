В Челябинске стартовал первый мультижанровый фестиваль искусств от mini-театра

В программе мастер-классы по диджериду и вечеринки с экспериментальной музыкой

«Этот фест для тех, кто интересуется театром и музыкой, для тех, кто любит открывать что-то новое для себя. К нам приехали музыканты из других городов. Например, dj vian pelez из Нижнего Тагила, а ещё команда из Екатеринбурга дзинь & t3p3i3 — они играют трипхоп, трип хоп»,

— рассказал режиссер театра Александр Черепанов.