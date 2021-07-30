30 июля в Челябинске стартовал фестиваль-workshop театра, искусства и музыки mini фест. На протяжении трех дней на площадке феста проведут актерские мастер-классы, перформансы, музыкальные сессии и уроки современной хореографии.
Площадкой для фестиваля стало пространство mini театра на Плеханова, 45 и территория перед главным входом. В пятницу на улице Плеханова свой сет исполняет dj hempbird. Тем временем внутри театра начинается вечеринка с фортепианной музыкой композиторов минималистов, ритм-блюзом и готик африкана фолк-роком.
«Этот фест для тех, кто интересуется театром и музыкой, для тех, кто любит открывать что-то новое для себя. К нам приехали музыканты из других городов. Например, dj vian pelez из Нижнего Тагила, а ещё команда из Екатеринбурга дзинь & t3p3i3 — они играют трипхоп, трип хоп»,
— рассказал режиссер театра Александр Черепанов.
Музыка остается главной составляющей фестиваля. 31 июля, в 12:00 мастер-класс по игре на диджериду — это духовой инструмент аборигенов Австралии.
В 14:00 всех приглашают на практикум по спонтанной импровизации. На мастер-класс принесут множество необычных музыкальных инструментов, и участники вместе придумают свою композицию. При этом, уметь играть на инструментах не требуется. После МК гостей ждут на вечере экспериментальной музыки.
На третий день mini феста, 1 августа в 12:00 мастер-класс от актера Молодежного театра Вячеслава Косарева. Он покажет упражнения для релаксации, нахождения себя в пространстве и биомеханики. В продолжении — танцевальный мастер-класс от Екатерины Галановой из студии Deep Vision. Будет полезно и для практикующих хореографов и для тех, кто просто хочет подвигаться.
На закрытии фестиваля участники проведут совместный перформанс, а также послушают уральский грув и инструментальный хип-хоп. Организаторы надеются, что подобные мини-фесты станут для них постоянной практикой.
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