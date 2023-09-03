В Челябинске стартовал международный джазовый фестиваль

Он пройдет с 3 по 7 сентября в 22-й раз

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Сегодня, 3 сентября, в Челябинске стартовал международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир». На летней эстраде Арт-сквера уже начался многочасовой концерт-марафон с участием различных групп и ансамблей, передает ИА «Первое областное».

Начался фестиваль стрит-парадом от барельефа народного артиста России Игоря Бурко и прошел по Кировке в направлении Арт-сквера. Там со сцены летней эстрады гостей и участников фестиваля поприветствовала основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. После начался многочасовой концерт-марафон.

Перед челябинцами и гостями города выступят ансамбли «Уральский диксиленд» и «Kickin’ Jass Orchestra» из Екатеринбурга, Уральский духовой оркестр заслуженного артиста России Игоря Ежова, Эстрадно-джазовый оркестр Антона Бугаева, солисты и коллективы детской джазовой студии «Бэби-джаз», оркестр «Флейты Челябинска» и многие другие. Кроме того, все участники концерта исполнят «гимн» фестиваля — песню «What a Wonderful World».

Фестиваль продлится до 7 сентября. С сентября мероприятия будут проходить в концертных залах.