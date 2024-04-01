В Челябинске стартовал конкурс «Рождественская сказка»

Он должен воспитать в детях человечность

Школьников Челябинска приглашают нарисовать свое видение рождественской сказки. Принять участие смогут дети от 7 до 13 лет, поделились в управлении культуры Челябинска.

На белом листе А4 участникам нужно изобразить, что кроется за Рождеством — время для чудес, примирения, а может, перерождения зла в добро. Для рисунка можно будет использовать гуашь, восковые мелки, акварель или фломастеры.

Организаторы конкурса отмечают, что конкурс направлен на воспитание у молодого поколения таких ценностей, как прощение, доброта, милосердие, взаимопомощь и человечность.

Принять участие в конкурсе можно до 8 апреля. Все подробности — на сайте управления культуры.