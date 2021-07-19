В Челябинске стартовал кастинг ведущих для телеканала ОТВ

Для участия в проекте «Лица 3» прислали около 200 заявок

19 июля в торговом городе «Алмаз» начался кастинг телеведущих проекта «Лица 3». Участники проходят собеседование с телеведущими Областного телеканала и отвечают на вопрос, почему именно они должны победить в конкурсе.



«Мы ищем тех, кто придет с яркими идеями, людей, погруженных в информационную повестку региона. И безусловно, харизматичных. Участники в этом году очень разные: и руководитель студенческого движения, и победитель „Адской кухни“, и девушки из декрета»,

— прокомментировал заместитель генерального директора по специальным проектам медиахолдинга «Первый областной» Павел Михайлов.





Среди участников — 42-летняя массажистка Оля Виднеева. Оля вышла к микрофону вместе с мягкой игрушкой — поросенком, чтобы разыграть сценку и заставить улыбаться членов жюри.

«Весной у меня была встреча выпускников, и мы вспомнили, что у меня была кличка Пятачок, так как я забавно смеюсь и в такие моменты похожа на Пятачка. Мои друзья подарили мне этого поросенка, — объясняет Ольга. — Мне бы хотелось вести детские передачи. Хочется изменить наш город, мир, а для этого необходимо работать с детьми, что я и хочу делать».





Попробовать себя на роль телеведущего пришел совладелец челябинской автомойки Анатолий Котыбаев. Анатолий всю жизнь проработал автомехаником, хотя в юности учился на факультете театра, кино и телевидения ЧГИК.

«В ЧГИК я попал после училища. У меня не было опыта выступлений на сцене, я не работал ведущим, но тем не менее прошел на бюджет. Что-то во мне приемная комиссия тогда разглядела. Может, что-то и от ведущего во мне есть?»

— прокомментировал Анатолий.





Заявки на участие в телепроекте «Лица 3» прислали 200 человек, на кастинг пригласили только половину из них. Конкурс проходит в два дня. Посмотреть онлайн-трансляцию второго дня кастинга можно на сайте 1obl.tv 20 июля с 11:00 до 17:00.

Во второй день кастинга жюри подведет итоги и отберет 20 лучших претендентов, и для них начнется новый этап конкурса с обучением. Победителей конкурса объявят в День города.