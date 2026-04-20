В Челябинске стартовал I Прокофьевский фестиваль

Мероприятие приурочили к 135‑летию со дня рождения композитора

В Челябинске 19 апреля стартовал фестиваль, посвященный творчеству известного композитора Сергея Прокофьева. Он предусматривает не только симфонические и камерные программы, но и конкурс шаржа, и школу журналистики, и творческую встречу с главными лицами фестиваля. Открылся фестиваль симфоническим вечером, передает ИА «Первое областное».

На сцену Концертного зала имени Сергея Прокофьева вышли музыканты симфонического оркестра Челябинской области и пианист, обладатель золотой медали XVII Международного конкурса имени Петра Чайковского Сергей Давыдченко. Они исполнили знаковые сочинения композитора.

Зрители услышали Концерт для фортепиано с оркестром № 2, симфонию № 1 «Классическая», а также Скифскую сюиту.

«В 2026 году, в год 135-летия со дня рождения композитора, проект приобретает особую значимость, обещая стать ярким акцентом в культурной жизни региона»,— отметили организаторы.

В тот же день зрителей познакомили с героями симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк».

Фестиваль продлится до 24 апреля. Впереди — камерная программа, встреча с ключевыми участниками фестиваля и большой симфонический концерт (6+).

В рамках проекта «Челябинск — культурная столица — 2027» фестиваль займет не последнее место среди множества других не менее масштабных мероприятий.