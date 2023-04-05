Одиннадцатый фестиваль «Весенний beat» открылся 4 апреля в челябинской публичной библиотеке «Beat-вернисажем» челябинской художницы и певицы Светланы Боур и продолжится завтра, 6 апреля, в музыкальном баре «ФортеПьяно».
В этом году площадок у фестиваля много: кроме вышеупомянутых — Детская филармония, Дворец пионеров, Концертный зал имени Прокофьева... В 2023 году Beat посвящен эстрадной классике XX века: року, джазу и поп-хитам. На разных сценах выступят лучшие уральские коллективы, новые группы, запланирована даже битва детских хоров.
6 апреля фестиваль «Весенний Beat» проходит в «ФортеПьяно»: состоится вечеринка «Рок-винтаж». Концерт дает челябинская группа Rock Is под управлением Амира Исламова. Музыканты исполняют зарубежные и отечественные шлягеры 1960—1980 годов, которые обычно исполняются хором с публикой. Кроме того, группа обещает сыграть и разучить со зрителями новых хит, название которого пока держат в секрете. Ведущая вечера — Наталья Риккер, вход свободный. 18+
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