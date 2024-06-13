В Челябинске стартовал фестиваль исполнительского искусства

Открытие приурочили ко Дню России

На площадке челябинской Детской филармонии выступили юные вокалисты и музыканты. Молодые таланты открыли четырехдневный Международный фестиваль исполнительского искусства. В стенах филармонии и на открытой сцене они исполнят классику, джаз и даже рок. Наш корреспондент побывал на праздничном концерте «Я люблю тебя, Россия». Рассказываем, что представят музыканты на фестивале.

Фестиваль родился в Челябинске в 2021 году. С тех пор он завоевал огромное число фанатов и постоянных участников — детей. Каждый из них выступал на разных площадках города и страны, и открытая площадка для них — уже не страшное и не волнительное событие. На этот раз их зрителями стали не строгие члены жюри, а челябинцы, которые — неожиданно для себя — шли по улице и попали на концерт.

В День России дети исполнили гимн страны, вальс «Маскарад» Хачатуряна, «Прекрасное далеко». Также на сцене выступили финалисты Всероссийского конкурса авторской песни о Родине в современном стиле.

Послушала выступления юных музыкантов и учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер. По ее словам, культура и искусство — важные сферы жизни человека. Поэтому концерт под открытым небом, проводимый воспитанниками Детской филармонии, обязательно должны посетить все челябинцы.

«Приходите всеми семьями, приводите детей послушать наших замечательных детей. Это профессиональные музыканты и исполнители, которые образуют лучшие коллективы нашей области. И песни будет интересно послушать всем, ведь музыканты представят направления на любой вкус: и народное, и патриотическое, и джазовое», — поделилась Ирина Текслер.

Следующие выступления представят танцоры, участники хоров и фолк-группы. Помимо классической музыки, в стенах Детской филармонии прозвучат хиты Metallica, AC/DC, Nirvana, Queen, Daft Punk и Måneskin. Завершится фестиваль 16 июня джазовыми концертами.

Напомним, День России челябинцы смогли отметить в парках культуры и отдыха. А в Челябинском театре оперы и балета прошел торжественный концерт, на котором губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с государственным праздником и вручил награды участникам СВО.