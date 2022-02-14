В Челябинске стартовал фестиваль эротического кино Best Erotic Shorts-3

В подборке — одиннадцать короткометражных фильмов о сексе

В Челябинске на больших экранах идет прокат фильмов для взрослых. В кинотеатрах города проходит фестиваль Best Erotic Shorts-3, в него вошло одиннадцать короткометражных фильмов о страсти и сексуальных фантазиях.



В подборке собраны ленты, снятые в последние десять лет режиссерами из США, Германии, Нидерландов, Франции, Швейцарии, Мексики и Испании. В программе три анимационных фильма о сексуальной гармонии, черная комедия про порнозвезду с эректильной дисфункцией и пару, которая вновь встретилась впервые за несколько лет.

В ближайшие дни сеансы проходят в кинотеатре «Знамя» (14, 15 и 16 февраля). Всем гостям вручат подарки с контрацептивами, а до и после сеанса в холле будет работать передвижной пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. К слову, акции по экспресс-тестированию ко Дню всех влюбленных в Челябинске устраивают ежегодно.

В 19 по 27 февраля фестиваль продолжится в кинотеатре имени Пушкина.

О других мероприятиях на 14 февраля читайте в нашей подборке вечеринок. Также наш журналист рассказал, почему не любит День святого Валентина.