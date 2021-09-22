В Челябинске стартовал фестиваль «Джаз на большом органе»

Рассказываем про уникальный фестиваль, который открылся в зале филармонии, а закроется в музыкальном клубе на Кировке

21 сентября в Челябинске стартовал необычный не только для Южного Урала, но и для всего мира фестиваль: на большом органе в зале «Родина» играют джаз известные российские и зарубежные музыканты, составляют необычные дуэты с величественным инструментом.





Фестиваль «Джаз на большом органе» проходит в Челябинске в восьмой раз. Каждый год это новые музыканты из разных стран, новые дуэты и даже трио, удивительные мировые премьеры произведений, которые написаны для органа и дуэтов с кларнетом, саксофоном, вибрафоном (его специально для фестиваля из зала филармонии перевезли в «Родину») и даже диковинным ситаром (что-то вроде индийской лютни).





Идейный вдохновитель фестиваля органист Владимир Хомяков рассказал, что мысль о фестивале родилась у него достаточно давно, во время одного из выступлений в Европе. Тогда был конкурс необычной музыки на органе. Владимир Хомяков в конкурсе победил и привез в Челябинск не только первый приз, но и будущий уникальный фестиваль.





Таким станет и фестиваль в 2021 году. Один из музыкантов, удивительный кларнетист из Цюриха Симон Вирш, в день открытия не только исполнит несколько импровизаций на джазовых стандартах, но и презентует публике собственные произведения.





«Это уникальный фестиваль, и я рад, что здесь случится, можно сказать, мировая премьера моей музыки. Джазовые импровизации на органе и дуэты с органом — очень необычная и сложная работа. Даже технически: орган выдает звуки с небольшой задержкой, мне на кларнете сложно подстраиваться. Но результат всегда восхищает», — поделился участник первого дня фестиваля Симон Вирш.





В фойе зала органной и камерной музыки «Родина» звенит третий звонок, и зрители рассаживаются в зале. Сегодня их ждет сольное выступление московского гостя — органиста Федора Строганова, участника европейских фестивалей и заслуженного педагога. Он выходит на сцену просто, если не сказать робко. И обращается к публике с приветственным словом.

«Для меня это важный этап: я впервые выступаю на таком почетном фестивале. Я подготовил интересную программу и начну со своего сочинения, это токката «Всеобщий бидермаль». — Федор Строганов нажимает пару кнопок на пульте, перестраивая орган, садится за инструмент, и по залу разносятся первые аккорды фестивальной программы.





Его музыка могла бы стать саундтреком к какому-то старому, немому кино. Невольно закрываешь глаза и представляешь сцены погони индейцев за дилижансом, проделки Чарли Чаплина или даже что-то советское — в необычайно энергичных пассах органа слышится много музыкальных цитат. Забавно, но оказалось, что в 2019 году Федор Строганов действительно озвучивал 11 немых фильмов для Берлинского кинофестиваля.





В этот момент органист творит удивительную импровизацию: тут и джазовые ритмы, и что-то этническое, первобытное, нервное. Интересно, играл ли раньше кто-то Take five на челябинском органе в таком кружении звенящих молоточков, трезвучий? Чистый, органичный звук, не испорченный человеческим дыханием или пальцами, заворожил зал: кто-то закрывал глаза, кто-то, наоборот, подавался весь вперед. Удивительно, но публика в зале собралась самая разная: от школьников и бизнесменов до пенсионеров и тиктокеров.





«Это отличный экспериментальный фестиваль. Челябинску нужно много разножанровой, необычной музыки. Чем больше разнообразия — тем интереснее. Сегодня мы послушали превосходного органиста хорошей, столичной школы. Мне, пожалуй, хотелось бы больше джаза. Думаю, на сцене зала «Родина» мы еще услышим кое-что необычное. Орган в дуэтах с другими инструментами — это очень интересное сочетание. И с оркестрами. Весной в филармонии состоится концерт — симфония Сен-Санса, где сыграют наш симфонический оркестр и дуэт Хомяковых на органе и фортепиано. Главное условие для таких выступлений — большой концертный зал», — делится впечатлениями Адик Абдурахманов, художественный руководитель и дирижер симфонического оркестра в Челябинске.





Программа фестиваля «Джаз на большом органе» расписана до 24 сентября. В гала-шоу примут участие все звезды джазовой недели. Зрителей ждут удивительные дуэты и трио с участием Субшри Джанардан (на самом деле она Светлана), первой российской исполнительницы игры на индийской ситаре, барабанщика Загита Плыкова, саксофониста Ленни Сендерского и многих других.

И удивительно, но факт. У джазового фестиваля впервые намечается afterparty: если все сложится, в исторические стены «ФортеПьяно» на Кировке в пятницу вечером доставят компактный орган, и что там будет — одним джазовым импровизаторам известно.