В Челябинске стартовал фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»

В фестивале примут участие театры из Екатеринбурга, Уфы и Красноярска

23 июня в Челябинске прошло открытие ежегодного фестиваля балета «В честь Екатерины Максимовой». В этом году свои спектакли на челябинской сцене представят театры из Уфы, Екатеринбурга и Красноярска. Фестиваль по традиции открылся премьерой Театра оперы и балета им. Глинки. На сцене представили балет «Корсар» хореографа Юрия Клевцова.



На открытии фестиваля вступительную речь произнесли ученица балерины Екатерины Максимовой Татьяна Предеина, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер и художественный руководитель по балету театра оперы и балета имени Глинки Юрий Клевцов.

«Фестиваль проходит уже тринадцатый год. Это прекрасная традиция завершать театральный сезон таким фестивалем. Я очень рада, что мы можем увидеть лучшие постановки из других городов»,— поделилась учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.

Гости фестиваля из Башкирского государственного театра оперы и балета 26 июня в 18:00 покажут «Конька Горбунка». Театр «Урал Опера Балет» из Екатеринбурга 28 июня в 19:00 выступят с тремя этюдами — «Дон Кихотом» (III акт), Brahms Party и «Вальпургиевой ночью», а Красноярский государственный театр оперы и балета им. Хворостовского 30 июня и 1 июля в 19:00 представит «Раймонду» в художественной постановке Дмитрия Чербаджи.