Вечером 8 июня в Челябинской филармонии торжественно открылся XXI фестиваль «Какой удивительный мир!». Впервые в этом году приличная часть событий музыкального форума состоится на открытых площадках города. Фестиваль посвящен столетию джаза в России и 90-летию джаза в Челябинске.
11 июня в 12:00 по Кировке пройдет традиционный стрит-парад, а с 13:00 на набережной начнется джазовый марафон, который завершится только в 22:00. На эстраде Арт-сквера с 14:00 будут без перерыва выступать джазовые коллективы из разных городов страны. Вечером джаз будут играть на Летней эстраде у Исторического музея.
Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин на пресс-конференции сообщил, что это была его давняя мечта — чтобы фестиваль вышел за стены филармонии и захватил город.
«Слабо можно представить балетный стрит-парад, а вот джазовый — это прекрасная добрая традиция. Но мне все время казалось, что этого мало. Очень обидно, когда люди не слышали, не знаю, не попали на концерт. А джаз, конечно, надо слушать вживую! И я очень рад, что в этом году нам удалось охватить музыкой новые площадки: и фестиваль вливается в городскую среду», — отметил Алексей Бетехтин.
К сожалению, пришлось перенести на неопределенный срок концерт Леонида Пташки с Симфоническим оркестром Челябинской области: из-за сложной логистики авиарейсов из Израиля музыкант не смог прилететь в Челябинск.
На Набережной в субботу, 11 июня, будет играть эстрадно-джазовый ансамбль Детской филармонии Челябинской области под управлением Антона Бугаева, и это будет первый концерт юных музыкантов на открытой площадке. Приедет биг-бэнд «Башкортостан» из Уфы, выступят модные молодёжные группы VG Collective и Jazz Brassers, солисты и коллективы Детской джазовой студии «Baby-Jazz».
В Челябинск приехал и выступил с «Уральским диксилендом» звезда российского джаза из Москвы, вокалист и пианист Сергей Манукян, он финалист проекта «Голос 60+», давний друг фестиваля и любимец челябинской публики. Главный редактор интернет-портала «Джаз.ру» Кирилл Машков, пользуясь случаем, тут же рассказал байку про Менукяна:
«Иркутск, фестиваль «Джаз на Байкала». Накануне открытия мы ужинаем в совершенно пустом ресторане. С нами знаменитая американская джазовая певица. И она первый раз в Сибири, спрашивает нас, что это за место — Иркутск? Манукян сказал: «Есть совершенно русская песня про эти края, сейчас я спою!». Он включил электрическое пианино и запел, подыгрывая себе: „По диким степям Забайкалья-аа, где золото моют в гора-аах...“ Это было абсолютно по-русски. И это был абсолютно стопроцентный блюз! Манукян — это дух настоящего джаза, полная достоверность».
Общественный деятель Ирина Текслер открыла фестиваль «Какой удивительный мир!», отметив, что этот фестиваль — прекрасный повод приобщиться к прекрасной музыке даже для тех, кто никогда не был на концертах:
«Мне радостно, что в этом году концерты проходят не только на площадках филармонии, но и на Летней эстраде Исторического музея, и на Кировке, и на новой Набережной в Арт-сквере. А биг-бэнд из Башкортостана даст концерты в Троицке и Миассе», — сказала Ирина Текслер.
Директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский заметил, что бюджет за последние три года увеличился в восемь раз, и возможно, когда-нибудь фестиваль достигнет таких же высот, как «Дни джаза в Дрездене», когда по реке пустят штук десять теплоходов с открытыми музыкальными платформами, а по берегам будет петь, танцевать и веселиться весь город.
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