В Челябинске стартовал джазовый фестиваль Игоря Бутмана

В программе VIII фестиваля музыкального юмора — концерты в Челябинске, Троицке, Миассе, Златоусте

«Репертуар у коллективов интересен и сделан с юмором. Зрители будут улыбаться, удивляться фантазии музыкантов. Потому что сочетается несочетаемое и при этом звучит красиво»,

— рассказал Игорь Бутман.



«Игорь Бутман показал нам что такое джаз. Рассказал, что это не только музыка для души. Это шутка и шалость. Очень приятно, что каждый год для нас открывают новые имена»,

— сказала Ирина Текслер.