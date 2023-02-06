Известный саксофонист и джазмен Игорь Бутман ежегодно приезжает в Челябинск, чтобы представить зрителям новых и знаменитых джазовых музыкантов. В Концертном зале имени Прокофьева в понедельник, 6 февраля, выступил Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, брасс-бэнд GUDI BAND и «Терем-квартет».



Накануне, 4 и 5 февраля, в Детской филармонии состоял молодежный джазовый «Форум-фест». Воспитанники музыкальных коллективов встретились с Игорем Бутманом и звездными джазовыми педагогами Алиной Ростоцкой и Ириной Остин. Идея этого молодежного фестиваля принадлежит самому Бутману, который придумал это в прошлом году, когда приезжал на репетицию Эстрадно-джазового оркестра челябинской Детской филармонии.



«Репертуар у коллективов интересен и сделан с юмором. Зрители будут улыбаться, удивляться фантазии музыкантов. Потому что сочетается несочетаемое и при этом звучит красиво», — рассказал Игорь Бутман.

На открытии фестиваля музыкального юмора в Концертный зал имени Прокофьева присутствовала общественный деятель, руководитель Фонда 2020 Ирина Текслер.



«Игорь Бутман показал нам что такое джаз. Рассказал, что это не только музыка для души. Это шутка и шалость. Очень приятно, что каждый год для нас открывают новые имена»,— сказала Ирина Текслер.

Напомним, VIII Фестиваль музыкального юмора пройдет в нескольких городах области: Челябинске, Миассе, Троицке и Златоусте. В последних двух фестиваль проходит впервые.