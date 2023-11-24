В Челябинске стартовал арт‑проект с бездомными животными

В съемках участвуют двадцать кошек и собак из приюта «Наш дом»

Центр «Мой бизнес» Челябинской области и приют для бездомных животных «Наш дом» запустили совместный благотворительный арт-проект.

Было отобрано 20 шедевров мировой живописи, где не было никаких кошек и собак, но фотограф Катя Васильева по мотивам великих полотен сделала фотопортреты сотрудников центра, которые держат на руках питомцев. Среди стилизованных и допридуманных картин — «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, «Неизвестная» Крамского, «Купчиха за чаем» Бориса Кустодиева, «Девочка с персиками» Валентина Серова.







«Мы специально выбрали картины без животных и вписали их туда, чтобы подчеркнуть, что домашние питомцы вписываются в любые обстоятельства, чтобы люди обратили внимание на тех, кому так нужен дом», — комментирует контент-директор Центра «Мой бизнес» Ольга Третьякова.



В проекте участвовали кошки и собаки из приюта «Наш дом». Снимался и знаменитый пес Киса, которого привезли в приют как комок свалявшейся шерсти, — он был отмыт, подстрижен и превратился в милого пса и отличную фотомодель.

«Собаки на съемках вели себя изумительно, они очень дружелюбны, им нравился сам процесс, и они хорошо себя чувствовали в кадре. С кошками было немного посложнее, но на то они и кошки», — рассказывает фотограф Катя Васильева.

Двадцать фотопортретов с кошками и собаками по мотивам знаменитых картин Катя Васильева стилизует до живописных полотен, и они в рамках будут выставлены на презентации проекта 19 декабря в Конгресс-холле, где состоится форум центра «Мой бизнес». Две или три картины, по замыслу авторов проекта, будут выставлены на аукцион. Вырученные деньги будут направлены в приют «Наш дом».





Сам арт-проект сделают передвижным и представят на разных городских площадках и выставочных пространствах. На каждую из картин поместят QR-код, по которому можно помочь приюту.



«Мы рады поддержать любой проект, который привлекает внимание людей к бездомным животным. Эта не первая наша фотосессия, и опыт показывает, что даже на съемках наши питомцы находят своих хозяев. Мы будем рады, если наши модели будут участвовать и в открытии выставки. Это еще один шанс для них уехать жить домой», — говорит директор приюта «Наш дом» Полина Кефер.

Открытие выставки состоится 19 декабря в Конгресс-холле. Вход свободный.



