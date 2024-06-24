В Челябинске старинную усадьбу украсили наличниками утраченных деревянных зданий

Работе с вековыми архитектурными деталями обучили горожан

В Челябинске отреставрировали старинный декор начала XIX века и украсили им памятник культурного наследия по адресу Труда, 98 — дом купца Белявского. Об этом рассказали авторы проекта «Культурный слой».

Дом Белявского — построенное в 1895 году кирпично-каменное здание. До революции в разное время в нем располагались типография, лавка при заводе, жилые квартиры, различные организации. В 2021 году дом передали команде проекта «Культурный слой», который занимается сохранением историко-архитектурного наследия региона.

После ремонта первого этажа дома Белявского там открылась реставрационная мастерская, в которой челябинцев учили воссоздавать элементы фасадов утраченных деревянных зданий XIX и XX века. Почти полсотни участников восстановили около 30 образцов декора с улиц Нагорной, Каслинской и из Красного переулка.

Восстановленными элементами украсили западный фасад и интерьеры дома на улице Труда, тем самым продлив жизнь декора в новой форме.

Также «Культурный слой» продолжает восстанавливать дом Белявского изнутри. Так, 27 июня челябинцев зовут помочь в реставрации второго этажа усадьбы. Вход свободный, подробности о реставрационной мастерской можно найти в соцсетях проекта.