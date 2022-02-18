В Челябинске споет звезда мировой оперной сцены Хибла Герзмава

Концерт с Челябинским симфоническим оркестром состоится 22 февраля в Театре оперы и балета

22 февраля на сцене Челябинского театра оперы и балета имени Глинки с симфоническим оркестром Челябинской области выступит одна из самых востребованных российских певиц в мире Хибла Герзмава.



Оперная дива не первый раз приезжает с концертом в Челябинск: с молодым челябинским симфоническим коллективом она впервые вышла на сцену в апреле 2021 года, на открытии фестиваля «Денис Мацуев представляет». Но с дирижером Адиком Абдурахмановым Хибла выступала еще в 2009 году, она пела под сопровождение возглавляемого им камерного оркестра «Классика».



Одна из лучших сопрано мира, Герзмава поет в лондонском Ковент-Гардене, Метрополитен-опере, Венской государственной опере, Ла Скала и других театрах, блистает в сложнейших оперных партиях и увенчана самыми почетными наградами, среди которых — единственный в истории Гран-при Международного конкурса имени Чайковского. Кроме вокала отдельно оценен и ее артистизм: Хибла Герзмава — дважды лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска».