В Челябинске создали мотивирующие стикеры для незрячих

Презентация стикерпаков состоится в рамках проекта «Незримое кино»

Челябинск стал первым городом России, где напечатали стикеры для незрячих. Стикерпаки совмещают красочные изображения и короткие послания, нанесенные рельефно-точечным шрифтом Брайля, сообщает министерство культуры Челябинской области.

Первая партия тактильной полиграфии для людей с нарушением зрения была изготовлена в рамках инклюзивного кинопроекта «Незримое кино», который реализуется Челябинской областной специальной библиотекой для слабовидящих и слепых и АНО «Креативные индустрии Урала».

Шесть красочных изображений сочетают в себе ключевые векторы проекта «Незримое кино»: инклюзию, кинематограф и Урал. На части стикеров размещены сцены из жизни незрячих: зритель с собакой-поводырем в кинозале или руки, читающие шрифт Брайля. Другие наклейки посвящены кинотематике и изображают пленку, хлопушку и портрет всемирно известного актера и режиссера Чарли Чаплина.

Все изображения выполнила челябинская художница Татьяна Макурова. Поясняющие надписи для незрячих напечатали на специализированном принтере Брайля.

«В нашей библиотеке имеется единственный в регионе принтер, направленный на создание полиграфии для незрячих. Однако он используется для печати книг, которые должны быть выполнены на языке Брайля. Печать стикерпаков стала для нас своеобразным вызовом. Ведь стикеры должны были получиться не только красивыми, но и функциональными, то есть рельефно-точечный шрифт должен хорошо читаться и долгое время держать форму», — поясняет директор библиотеки «Точки удивления» Кристина Пименова.

Первая партия стикерпаков уже прошла апробацию в фокус-группе незрячих и специалистов, владеющих чтением по Брайлю.

Презентация стикеров пройдет 21 февраля в рамках показа новых, адаптированных для незрячих людей фильмов. В новую подборку лент с тифлокомментариями проекта «Незримое кино» вошли картины «Любовь», «Невесомость» и «Москва — Владивосток», снятые екатеринбургским режиссером Иваном Сосниным. Фильмы являются неоднократными победителями всероссийских и международных кинофестивалей, а главные роли в них исполнили известные актеры.

Вход на мероприятие свободный, однако необходима электронная регистрация.