В Челябинске состоялся творческий вечер народного артиста РФ Бориса Петрова

Со сцены концертного зала Прокофьева он прочел «Евгения Онегина»

«Светопись тысячелетия» — так называется фотовыставка к юбилею народного артиста России Бориса Петрова. Ее разместили в фойе концертного зала С. С. Прокофьева. Сегодня, 21 мая, здесь проходит творческий вечер, посвященный 85‑летию Бориса Петрова.

С фотоснимков Борис Петров как будто смотрит на гостей сегодняшнего вечера. Почитатели его таланта не могли пропустить спектакль, и поэтому зал полон людьми. В их числе и основатель «Фонда 2020», общественный деятель Ирина Текслер.

«Борис Николаевич, безусловно, легенда челябинской сцены, Челябинской области. И совсем недавно, 15 мая, мы отметили его юбилей — 85 лет. И в свой такой солидный возраст он продолжает играть на сцене, продолжает выступать, радовать своими песнями и даже танцами. Знаете, 50 лет своей жизни он посвятил Челябинскому театру драмы имени Наума Орлова, куда впервые пришел в 1974 году. До этого театр возглавлял Наум Орлов. И этот творческий тандем подарил нам огромное количество спектаклей и ролей. И, говоря, конечно, про Бориса Николаевича, нужно отметить, что до сегодняшнего дня он играет основной репертуар. Мы можем увидеть его в девяти спектаклях нашего театра. И он не боится брать новый материал», — отметила Ирина Текслер.

По ее словам, два года назад Борис Петров решился на провокационную роль в спектакле «12 стульев» в постановке Ильи Архипова, где он играет Елену Станиславовну Боур и перевоплощается в женскую роль, где он поет и танцует.

«Мне кажется, он совершенно не чувствует свои года, и мы всегда радуемся, когда он на сцене и дарит нам свое творчество. Сегодня мы пришли в нашу замечательную филармонию, чтобы посмотреть на удивительный творческий вечер, который был запланирован заранее Борисом Николаевичем и Адиком Абдурахмановым. Он посвящен 225-летию с рождения Александра Сергеевича Пушкина и, конечно же, юбилею нашего Бориса Николаевича Петрова. К сожалению, так случилось, что Адику Абдурахманову не суждено сегодня выйти на сцену. Но та задумка, тот творческий вечер, который был когда-то решен, — он реализован»,— уточнила Ирина Текслер.

Со сцены концертного зала Прокофьева Борис Петров исполнил роман в стихах «Евгений Онегин». По словам народного артиста РФ, этот вечер для него — особенный. Известно, что за продолжительную творческую карьеру им сыграно более ста ролей русского и зарубежного репертуара. Он продолжает творить и удивлять зрителей и сегодня.

На заре своей профессиональной деятельности Борис Петров мечтал стать летчиком. Он даже регулярно посещал курсы аэродела и прыгал с парашютом. Но, к счастью, судьба распорядилась иначе, подарив миру искусства яркого и талантливого актера.