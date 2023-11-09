В Челябинске состоялся спектакль с Евгением Мироновым и Мариной Александровой

Это было совместное выступление с симфоническим оркестром Челябинской области

«По задумке режиссера Марины Брусникиной, это спектакль не повторяет сюжет «Евгения Онегина. Это размышления Пушкина о смерти, любви, дружбе. Обычно, когда следишь за фабулой, на эти строки не обращаешь внимания. А режиссер делает на них акцент. Так Пушкин говорит со зрителем. Это очень интимная дружеская, печальная и простая интонация. Ваш зал как раз располагает к такому разговору»,

— сказал народный артист Евгений Миронов за несколько минут до спектакля.

«Здесь два равнозначно гениальных произведения: Пушкина и Чайковского. Есть вплетенные в спектакль произведения Хачатуряна, Свиридова, Рахманинова... И великие артисты играют, с ними очень легко. И нам нужно сделать так, чтобы получилось совместное чудо. Всегда большая честь и гордость выступать с Евгением Мироновым»,

— рассказал дирижер Адик Абдурахманов.



