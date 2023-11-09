Евгений Миронов и Марина Александрова представили в Челябинске музыкальный спектакль «Евгений Онегин. Лирические отступления». Это работа режиссера Марины Брусникиной и дирижера Юрия Башмета, который подобрал симфоническое сопровождение тексту. Идея выступить в Челябинске с Государственным симфоническим оркестром под управлением Адика Абдурахманова принадлежит Евгению Миронову, который был так впечатлен концертом наших музыкантов в Москве, что выразил желание познакомиться в дирижером и предложить совместное выступление.
«По задумке режиссера Марины Брусникиной, это спектакль не повторяет сюжет «Евгения Онегина. Это размышления Пушкина о смерти, любви, дружбе. Обычно, когда следишь за фабулой, на эти строки не обращаешь внимания. А режиссер делает на них акцент. Так Пушкин говорит со зрителем. Это очень интимная дружеская, печальная и простая интонация. Ваш зал как раз располагает к такому разговору», — сказал народный артист Евгений Миронов за несколько минут до спектакля.
В зале полный аншлаг, много медийных лиц. Билеты были распроданы за месяц до события.
«Здесь два равнозначно гениальных произведения: Пушкина и Чайковского. Есть вплетенные в спектакль произведения Хачатуряна, Свиридова, Рахманинова... И великие артисты играют, с ними очень легко. И нам нужно сделать так, чтобы получилось совместное чудо. Всегда большая честь и гордость выступать с Евгением Мироновым»,— рассказал дирижер Адик Абдурахманов.
Напомним, впервые с Государственным симфоническим оркестром Челябинской области Евгений выступил год назад: он привез в Челябинск спектакль «Гамлет».
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