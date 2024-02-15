Состоялся первый показ фильма «Челябинский метеорит. Новая тайна»

Картина вышла в рамках нового проекта телеканала ОТВ

«Перед съемками фильма „Челябинский метеорит. Новая тайна“ мы поставили перед собой цель — выяснить, есть ли на дне озера Чебаркуль неизвестные осколки Челябинского метеорита. Мы провели расследование: организовали экспедицию и погружение водолазов в озеро Чебаркуль, провели несколько дней в уральской лаборатории по изучению метеоритов, встретились с экспертами и свидетелями тех событий. И получили довольно интересные и неожиданные выводы. Новый проект „ОТВ. Док“ — это потрясающая возможность показать наши работы на большом экране. Встретиться с нашими зрителями. Для нас — авторов ОТВ — это большая честь и очень волнительное событие»,

— рассказала Анастасия Плотникова.

Сегодня, 15 февраля, в день годовщины падения метеорита, телеканал ОТВ представил свой новый проект, связанный с документальными фильмами. Показ первой картины «Челябинский метеорит. Новая тайна» прошел в мультимедийном парке «Россия — моя история». Зрителями стали челябинские студенты и школьники, передает корреспондент ИА «Первое областное».Новый проект реализован совместно с министерством культуры Челябинской области и Киноцентром имени С. А. Герасимова. Документальные фильмы телеканала объединятся в серию под названием «ОТВ. Док». Фильмы весь год будут транслировать жителям Челябинской области в городах и селах.Первую картину «Челябинский метеорит. Новая тайна» представили челябинским школьникам и студентам. В фильме рассказывают про историю эксперимента уральских ученых по поиску других фрагментов космического тела на дне озера. Режиссером фильма выступила редактор программы ОТВ «Время новостей. Итоги» Анастасия Плотникова.По словам организаторов, проект призван рассказать об истории родного края, его героях и о том, чем гордятся южноуральцы.В течение всего года фильмы будут показывать в школах, библиотеках и культурных центрах, организуют встречи с авторами и их героями. Кроме фильма про метеорит южноуральцам покажут: лучшую журналистскую работу 2023 года «Лаборатория Б», «Зайцев. Отступать некуда», «Дети концлагерей», «Революция. Как пережили февраль».Специальный репортаж Владислава Чухрова «Дети концлагерей» стал финалистом международного фестиваля документальных фильмов «Новая реальность» и был показан в Эрмитаже в Санкт-Петербурге и в Доме дружбы народов в Москве. Также спецрепортаж «Дети концлагерей» стал дипломантом конкурса на лучшее журналистское произведение Союза журналистов России в 2022 году.