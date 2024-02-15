Сегодня, 15 февраля, в день годовщины падения метеорита, телеканал ОТВ представил свой новый проект, связанный с документальными фильмами. Показ первой картины «Челябинский метеорит. Новая тайна» прошел в мультимедийном парке «Россия — моя история». Зрителями стали челябинские студенты и школьники, передает корреспондент ИА «Первое областное».
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Новый проект реализован совместно с министерством культуры Челябинской области и Киноцентром имени С. А. Герасимова. Документальные фильмы телеканала объединятся в серию под названием «ОТВ. Док». Фильмы весь год будут транслировать жителям Челябинской области в городах и селах.
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Первую картину «Челябинский метеорит. Новая тайна» представили челябинским школьникам и студентам. В фильме рассказывают про историю эксперимента уральских ученых по поиску других фрагментов космического тела на дне озера. Режиссером фильма выступила редактор программы ОТВ «Время новостей. Итоги» Анастасия Плотникова.
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По словам организаторов, проект призван рассказать об истории родного края, его героях и о том, чем гордятся южноуральцы.
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«Перед съемками фильма „Челябинский метеорит. Новая тайна“ мы поставили перед собой цель — выяснить, есть ли на дне озера Чебаркуль неизвестные осколки Челябинского метеорита. Мы провели расследование: организовали экспедицию и погружение водолазов в озеро Чебаркуль, провели несколько дней в уральской лаборатории по изучению метеоритов, встретились с экспертами и свидетелями тех событий. И получили довольно интересные и неожиданные выводы. Новый проект „ОТВ. Док“ — это потрясающая возможность показать наши работы на большом экране. Встретиться с нашими зрителями. Для нас — авторов ОТВ — это большая честь и очень волнительное событие», — рассказала Анастасия Плотникова.IMG_9431.jpg
В течение всего года фильмы будут показывать в школах, библиотеках и культурных центрах, организуют встречи с авторами и их героями. Кроме фильма про метеорит южноуральцам покажут: лучшую журналистскую работу 2023 года «Лаборатория Б», «Зайцев. Отступать некуда», «Дети концлагерей», «Революция. Как пережили февраль».
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Специальный репортаж Владислава Чухрова «Дети концлагерей» стал финалистом международного фестиваля документальных фильмов «Новая реальность» и был показан в Эрмитаже в Санкт-Петербурге и в Доме дружбы народов в Москве. Также спецрепортаж «Дети концлагерей» стал дипломантом конкурса на лучшее журналистское произведение Союза журналистов России в 2022 году.