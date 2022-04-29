В Челябинске состоялся патриотический рок-концерт

На главной площади города выступили Александр Скляр и группа 7Б

В Челябинске 29 апреля состоялся музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию». В рамках акции, охватившей все федеральные округа, проводятся просветительские форумы общества «Знание» и бесплатные рок-концерты российских звезд.



В Челябинске полезные лекции по истории, психологии и экономике прочитали в стенах Южно-Уральского аграрного университета. А в 17:00 на главной площади города стартовал рок-концерт.

В музыкальной программе приняли участие группа 7Б, лидер группы «Ва Банк» Александр Скляр, рок-группа из Миасса «Апофеоз», поэты Мария Ватутина и Иван Купреянов.