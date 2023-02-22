В челябинском парке имени Гагарина состоялся концерт «Слава защитникам Отечества», приуроченный к 23 февраля. Для всех собравшихся выступила группа «Агата Кристи» и ее лидер Вадим Самойлов.
Музыкант был в камуфляже и пел живьем. Прозвучали знаменитые хиты группы, в том числе «Окончен бой, зачах огонь, и не осталось ничего». Вход на концерт был свободный. В парке Гагарина, по предварительным оценкам, собралось около 12 тысяч человек. В праздничном мероприятии приняли участие представители политический партий, общественных объединений и волонтерских организаций. Зрители подпевали, размахивали флагами, некоторые использовали их как красивые плащи.
Собравшихся приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Земляки! Сегодня мы собрались здесь, в канун Дня защитника Отечества, чтобы поддержать нашу армию, наших героев. Мы гордимся нашими бойцами, кадровыми военными, добровольцами, мобилизованными, сотрудниками правоохранительных органов, которые находятся там в командировке. Там наши медики, наши волонтеры. Мы также чтим память погибших воинов. Наша страна всегда побеждает, потому что Россия - великая страна. Так будет и на этот раз. Южный Урал, опорный край державы, всегда на страже, всегда готов оказать помощь. Мы мобилизовали все ресурсы для Победы, и эта Победа обязательно придет. Вперед, Россия! С праздником, дорогие друзья!» — с такими словами обратился к челябинцам губернатор.
Завтра, 23 февраля, в Концертном зале имени Прокофьева пройдет праздничный концерт ансамбля «Урал», посвященный Дню защитника Отечества.
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