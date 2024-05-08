В Челябинске состоялся концерт с участием оркестра Мариинского и Большого театров

За дирижерским пультом был Валерий Гергиев

В челябинском Концертном зале имени Сергея Прокофьева прошел традиционный концерт, приуроченный к XXIII Московскому Пасхальному фестивалю. Симфоническую программу исполнил объединенный оркестр Мариинского и Большого театров под руководством Валерия Гергиева.

Традиционный для Челябинска концерт, как и программа всего фестиваля, был посвящен памятным датам и юбилеям великих композиторов: Николая Римского-Корсакова (в этом году отмечается 180 лет со дня рождения), Модеста Мусоргского (185 лет со дня рождения) и Михаила Глинки (1 июня — 220 лет со дня рождения).

В этом году фестиваль проходит с 25 апреля по 15 мая. Впервые в нем принимают участие артисты Большого театра.

Московский Пасхальный фестиваль проводится в Челябинске при поддержке губернатора. Алексей Текслер с супругой, учредителем Фонда 2020 Ириной Текслер, также заняли места в зрительном зале, чтобы насладиться великой музыкой.