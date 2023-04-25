В Челябинске состоялся концерт дирижера Валерия Гергиева и оркестра Мариинского театра

Ежегодный Пасхальный фестиваль прошел в филармонии

В Челябинске состоялся концерт ежегодного Московского фестиваля. Традиционно на сцене филармонии расположился симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.



Программа праздничного концерта до последнего держалась в секрете. Было известно лишь, что фестиваль целиком приурочен и к юбилею композитора и пианиста Сергея Рахманинова. Однако в разных городах России в рамках Пасхального фестиваля исполняли произведения Шостаковича, Дебюсси, Чайковского, Прокофьева.

Что играть — сам маэстро выбирает персонально для каждого города. В Челябинске прозвучали: увертюра к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, увертюра к опере «Вильгельм Телль» Дж. Россини, Симфония № 1 ре мажор «Классическая» Сергея Прокофьева и Симфония № 5 ми бемоль мажор Антона Брукнера.

«Челябинск в последнее время находится в эпицентре фестивалей, это прекрасно. Я очень рада, что Московский пасхальный поезд и маэстро Валерий Гергиев каждый год приезжают с концертами в Челябинск. Валерий Гергиев — самая масштабная и грандиозная фигура культурной жизни России, и это прекрасно, что у наших зрителей есть возможность услышать маэстро. Для города это настоящий праздник», — поделилась впечатлениями Ирина Текслер.

Напомним, что Московский пасхальный фестиваль проводится в Челябинске при поддержке губернатора области. Алексей Текслер с супругой, общественным деятелем Ириной Текслер — давние поклонники творчества Валерия Гергиева.