В Челябинском театре оперы и балета прошли церемония награждения и гала-концерт победителей конкурса «Андрюша-2023». Этот конкурс для талантливых детей Южного Урала проходит в Челябинске 14 лет подряд. В нынешнем сезоне в нем приняли участие без малого три тысячи ребят.

Для одаренных детей в области искусства премия «Андрюша» — уникальный проект. Для тысячи подопечных фонда это возможность бесплатно учиться в творческих школах в России и за рубежом, участвовать во всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и концертах. Выпускники проекта поступают в ведущие творческие вузы России, работают в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Крыма. За 14 лет в проектах «Андрюши» приняли участие более 25 тысяч детей из Челябинской области.

Премию «Андрюша» называют брендом Челябинской области. Она ежегодно проходит при поддержке правительства Челябинской области и администрации Челябинска. Это единственное из региональных мероприятий Челябинской области в категории «Искусство и культура», вошедшее в перечень мероприятий Минпросвещения РФ. В 2020 году Детский фонд «Андрюша» был удостоен премии «Признание» администрации Челябинска.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса «Андрюша-2023» посетила общественный деятель, руководитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

«О премии „Андрюша“ я узнала еще до того, как переехала на Южный Урал в 2019 году. Премии 14 лет, и за это время более 25 тысяч детей получили возможность для своего творческого старта. И замечательно, что есть отчетные концерты, где дети могут показать себя на сцене. Фонд „Андрюша“ ведет большую просветительскую работу не только для детей, но и для педагогов. В этом году во второй раз прошел форум педагогов и наставников при поддержке гранта губернатора Челябинской области. С нетерпением жду каждый концерт, обожаю, когда на сцену выходят дети. Волнуюсь за них не меньше, чем их родители и наставники», — поделилась эмоциями Ирина Текслер.

Уже много лет гала-концерт ведет актер театра и кино Александр Олешко. В этом году специальным гостем церемонии стал победитель второго сезона вокального проекта «Голос» Сергей Волчков. Гала-концерт транслируется в прямом эфире телеканала ОТВ и в соцсетях проекта. В прошлом году он набрал 350 тысяч просмотров.