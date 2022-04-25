В Челябинске состоялся гала-концерт фестиваля «Студенческая весна»

На сцене выступили лучшие коллективы из всех университетов региона

В Челябинске состоялся гала-концерт фестиваля «Студенческая весна города Челябинска –2022». Лучшие творческие коллективы всех высших учебных заведений региона показали свои номера на сцене Центра международной торговли. Из зала за артистами наблюдала основатель «Фонда 2020» Ирина Текслер, замгубернатора Челябинской области Вадим Евдокимов и несколько десятков взволнованных студентов. Корреспондент ИА «Первое областное» также посетил «Студенческую весну».





В большом зале Центра международной торговли людно и шумно. Студенты в костюмах, гриме взволнованные готовятся к выступлению. Пританцовывая, разрисованный под мима, в толпе стоит студент ЧелГУ Иван Поченигин — практически местная легенда. Парень за время своего обучения не пропустил ни одну «Студенческую весну».





«Мы с командой встроили надежду на счастливый конец в номер, который положен на песню о неразделенной любви. В нашем исполнении счастливый финал у истории однозначно будет», — рассказывает Иван.

На гала-концерт пригласили артистов, хорошо показавших себя на конкурсном дне «Студенческой весны». Тогда первое место среди ансамблей народного танца в старшей возрастной категории занял коллектив 12 студенток Педагогического университета «Ах, Ванечка!».





«У нашего ансамбля народных танцев есть атрибуты — платки. С помощью них мы рисуем в воздухе орнаменты, различные узоры», — делится артистка ансамбля «Ах, Ванечка!» Ирина Лисина.

У организаторов гала-концерта получилось создать сборник лучших выступлений. На сцене и танцевали, и пели, причем разные коллективы выбирали совершенно противоположные жанры. Не давала заскучать, всегда держала в напряжении программа, выстроенная так, что следом за просмотром энергичного современного танца зрители слушают трогательную минорную песню.









У жюри при таком многообразии выступлений выбор был сложный. Но решение приняли, гран-при конкурса со специальным призом от «Фонда 2020» (25 тысяч рублей) достался ансамблю бального танца «Виктория» Уральского Государственного Университета Физической Культуры. Коллектив исполнял сегодня современный танец. Победителя объявила основатель «Фонда 2020» Ирина Текслер.





«Творчество ребят — это хобби, которое иногда может перерасти и в профессию. Я благодарю руководителей творческих коллективов за возможность реализовать себя, которую вы даете студентам», — сказала со сцены Ирина Текслер.

Впереди у лучших коллективов региона важное событие — поездка в Самару на всероссийскую «Студенческую весну», которая состоится в начале июня. «Только победы! Ярко, достойно выступите!», — дал напутствие творческой делегации от Челябинской области замгубернатора Вадим Евдокимов.