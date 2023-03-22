В Челябинске прошел фестиваль «Платье города — 2023»

Модные коллекции представили локальные и столичные дизайнеры

Ежегодный фестиваль «Платье города −2023» состоялся в Театре оперы и балета в 23-й раз. Его бессменный вдохновитель и организатор — директор имидж-клуба «Светлана» Светлана Клименко.

«Мода и есть «всегда что-то новое», — так отвечает Светлана на вопрос, что нового на нынешнем фестивале. По словам Клименко, в этом году 90 процентов коллекций представляют челябинские дизайнеры, и их работы очень талантливы и должны быть замечены публикой. Для показа выбрали 15 брендов, несколько из них челябинцам хорошо знакомы: Vitafabrics, Vermary, Nikella, Capella или, например, уже состоявшийся дизайнер Мария Чубаева (бренд Chuma). Прошел конкурсный отбор и бренд из Озерска Ol. Stry, он стал открытием и для организаторов фестиваля.

«Наши дизайнеры делают интересную одежду, и совсем не обязательно гнаться за зарубежными брендами. Вещи создаются из качественных тканей на качественном оборудовании. В коллекциях есть предметы гардероба не только для женщин, но и для мужчин и детей. Еще одна тенденция — дизайнеры создают много одежды, в которой можно пойти на работу, затем добавить какие-то аксессуары — и образ станет нарядным»,

— поясняет Светлана Клименко.

Из Москвы с коллекцией «Точка невозврата» приехала София Бугера (авторская марка одежды Bugera, фишкой которой считается этичное отношение к природе), Анастасия Чернышова, автор одноименного бренда. Кроме того, впервые в Челябинске столичный дизайнер Ирина Крутикова представила коллекцию изделий из меха, включающую в себя 35 вещей. Она уверена: в России мех надолго останется актуальным материалом. Ведь морозы в нашей стране лютые.

«Если вы когда-нибудь были в Якутске, то знаете, что там морозы минус 60 бывают! Я была при такой температуре. Никакая синтетика тут помочь не может. В своей работе использую самый разный мех, даже мех крота. Для меня любой мех — это праздник», — поделилась дизайнер.

Коллекции по традиции продемонстрировали не только профессиональные модели агентства Excluzive, но и уважаемые жители города: директор Театра кукол Елена Ильченко, генеральный директор завода «Гидрокомплект» Анастасия Гриб, руководитель детского сада Елена Солнцева, дизайнер интерьеров Лариса Тышковская, заслуженный мастер спорта России Владимир Иванов и другие. В дефиле приняли участие и ведущие телеканала ОТВ Дмитрий Солдатов, Анна Шамбадал, Александр Наумов и Ульяна Любимова. Они отыгрывали русскую тему дизайнера Марины Вилисовой.