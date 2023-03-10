Не было свободных мест: в Челябинске прошел благотворительный концерт «Герои нашего времени»

Мероприятие проходит в поддержку медработников, военнослужащих и их семей

10 марта во Дворце спорта «Юность» в 12-й раз прошел благотворительный концерт «Герои нашего времени». На сцене выступили артисты Анита Цой, Евгений Кунгуров. Как сообщают в правительстве Челябинской области, концерт состоялся в поддержку медработников, военнослужащих и их семей.

«Концерт проводится при поддержке губернатора Челябинской области и партии „Единая Россия“», — говорится на сайте правительства.

Благотворительные концерты «Герои нашего времени» в поддержку медиков и военных проводятся в Москве, Нальчике, Волгограде, Сочи и других городах России. Организатором выступает благотворительный фонд «Золотые ворота Сибири». Партнер проекта в Челябинске — Челябинская государственная филармония.

Зрителей приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.







«Сегодня наши герои — это наши воины. Ребята, которые защищают нашу страну, которые дают возможность развиваться ей как независимой. Которые своей жизнью защищают будущее великой России. Все те, кто помогают строить мир на новых территориях. Мы гордимся вами. Вы — наши новые герои! Отдельные слова благодарности — семьям нашим героев. Вы — надежная опора для ребят. Мы ждем и надеемся на то, что они вернутся с победой. Низкий поклон!» — обратился к гостям концерта глава региона.

Концерт собрал больше 3,5 тысяч зрителей. Как уточняет корреспондент ИА «Первое областное», во Дворце спорта «Юность» не было свободных мест.



