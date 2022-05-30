В Челябинске состоялось торжественное награждение сотрудников филармонии

В церемонии участвовали воспитанники всех коллективов Детской филармонии

«Я рада возможности лично поздравить, сказать слова признательности и благодарности всем сотрудникам Челябинской филармонии. 85 лет — это серьезный юбилей. За последние годы наша филармония достигла высот и теперь входит в пятерку лучших филармоний России. Возрождена Детская филармония, создан симфонический оркестр — все это было бы невозможно без поддержки губернатора и правительства Челябинской области. Наш симфонический оркестр каждый год ждут в Москве, в Концертном зале „Зарядье“. Знаменитые, самые лучшие солисты и музыканты стремятся выступать у нас. Синергия творческих сил областной филармонии делает историю для Южного Урала»,

— сказала в приветственном слове Ирина Текслер.

30 мая в Концертном зале имени Прокофьева состоялась торжественная церемония поздравления и награждения сотрудников, посвященная 85-летию Челябинской филармонии. Артистов и закулисный персонал поздравили представители правительства Челябинской области, Законодательного собрания и министерства культуры Челябинской области.Праздничный концерт открыла общественный деятель, руководитель Фонда 2020 и постоянный зритель Челябинской филармонии Ирина Текслер:

На сцене выступили юные музыканты и танцоры из коллективов Детской филармонии. Почетными грамотами и благодарностями были отмечены больше шестидесяти сотрудников: от художественного руководителя Владимира Ошерова до гардеробщицы Валентины Кочевой. Церемония награждения — только одно из ряда знаковых мероприятий, посвященных юбилейному году.