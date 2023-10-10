В Челябинске состоялось шоу в честь 10-летия клуба «Наше место»

Концерт стал знаковым событием для молодых людей с инвалидностью

Концертное шоу, достойное федеральных каналов, состоялось 9 октября и было посвящено 10-летию инклюзивного пространства «Наше место». В этом уникальном мероприятии инвалиды на колясках выступили на одной сцене с признанными артистами, такими как Дима Билан, Антон Беляев и музыканты группы Therr Maitz, PLC, а также с Азаматом Мусагалиевым и командой «Камызяки». Концерт стал событием, объединяющим молодых людей с инвалидностью и их здоровых сверстников.

Для Дмитрия Билана это событие имеет особое значение.

«Для меня важно быть здесь! Важно быть там, где люди пытаются высечь искру доброты. Найти друг к другу подход. Сказать правильные мысли. Где все вместе соединяются в одну большую энергетическую волну. Это очень здорово. Это даже иногда лечит», — отметил артист.

Мероприятие привлекло внимание и поддержку. На концерт собралось 2300 зрителей, среди которых организации из разных регионов, занимающиеся работой с детьми и молодежью с особенностями здоровья. Представители из Троицка, Миасса, Златоуста, Озерска и Южноуральска присутствовали на мероприятии. На сцене выступили 220 артистов, в том числе молодежь с инвалидностью, которые вместе создали незабываемую атмосферу.



Это мероприятие стало примером того, как с помощью искусства и музыки можно преодолеть границы и объединить людей разных возможностей. Концерт, посвященный 10-летию клуба «Наше место», был признан знаковым событием, где инвалиды и их сверстники нашли общий язык и доказали, что искусство может служить мощным средством взаимодействия и вдохновения.