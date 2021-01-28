В Челябинске состоялись общественные слушания по установке памятника Александру II

Участники вспомнили Сталина, Ветхий завет и общественные туалеты

В одном из залов Администрации состоялась встреча чиновников, горожан и представителей духовенства. На повестке дня — установка памятников и мемориальных табличек. В зале битком, и да, практически всех волнует только первый вопрос — памятник императору Александру II.

Короткие выступления каждого из участников дискуссии оказались вовсе не короткие.

Сначала мы прослушали вступительную лекцию историка Николая Антипина, соавтора книги «Император II. Южный Урал». Подробная речь ученого сообщила присутствующим все то, что мы уже рассказывали в одной из анонсирующих статей. Позиция Антипина конкретна: памятник императору очень логично вписывается в бывшую Александровскую площадь.



Так выглядел памятник в Златоусте

— Ничего подобного, — берет слово активистка Лидия Павловна, — это был кровавый император, и не нужно нам в центре города об этом напоминать. Челябинску нужен архитектурный культурный план, чтобы все памятники были логичными, идеологически выверенными. Не нужно подводить нашего президента, ему еще за Геленджик надо до конца оправдаться.

— Нужен не просто архитектурный план, а сильное решение создавать и поддерживать архитектурные ансамбли. Осмысленные, подчеркну. Почему мы увековечиваем только прошлое, не выделяя новых героев? Я не против памятника императору, я против памятника на уже сформированном Алом поле, где Дворец пионеров и памятник Орленку, сюда Александр II не вписывается. Хотите новый смысл, новую архитектурную доминанту — создавайте новый сквер, который будет для этой доминанты фоном, — Лев Владов с вызовом обращается к сидящим за трибуной представителям администрации.

В сообществе «Челябинский урбанист» накануне слушаний состоялось голосование, 80 процентов респондентов высказались против Александра II рядом с пионерами-героями.

— Александровская площадь и храм Александра Невского как раз являются архитектурной композицией, и памятник сюда вписывается, — спокойно отвечает Павел Крутолапов, главный архитектор города. — Мы получили проект, указали, как его нужно отредактировать, сделать сомасштабным храму. Памятник не будет точной копией златоустовского, его впишут в невский ансамбль и архитектуру города. Что касается новых пространств, их мы бы хотели отдать под современные формы, арт-объекты.

— Памятник императору нужен, он ведь так жестоко был убит, — вмешивается краевед и писатель Кирилл Шишов. — Мы должны сохранять свое наследие. На Алом поле достаточно было утрат: храмовые фрески, уникальные архитектурные формы, а они туда орган запихнули! Давайте помнить свою кровавую историю, пусть будет памятник!

Слушатели охнули и захлопали в ладоши.

— Я предлагаю ввести мораторий на любые памятники в Челябинске, лет на пять, — дожидается своей очереди архистраж Юрий Латышев — Мы не можем свое наследие поддерживать в должном виде, что в городе, что в области. А уж за пять лет, может, решение о памятнике императору придет само собой. Сейчас мы тут не договоримся.

— Да, разумно, время терпит! — поддержал зал краеведа.

— Вот именно, мы тут практически гражданскую войну ведем, — восклицает с трибуны батюшка Игорь Шестаков. — Давайте сохраним историческое достояние и забудем уже эту войну без кровопролития...

— Но война идет, — громко вмешивается Галина, еще одна участница слушаний. — Вы развязали идеологическую войну, это пропаганда, диверсия! У нас с удовольствием раздают земли под памятники императорам, но не дают установить монумент Сталину!

— На Золотой горе поставим! — выкрикивает кто-то из зала.

— Не обостряйте ситуацию, — обрывает Галина, — нас не пустили на слушания, я одна пробилась. Мы создадим петицию против Александра II, ее подпишут тысячи!

В зале загудели и затопали ногами, кажется, подняли бы и портрет Вождя, да не взяли с собой.

— Согласен, надо тщательно изучить историю. Александр не был хорошим императором, даже его современники так считали, читайте альтернативную историю! — громогласно добавляет член обкома КПРФ Николай Шеремет. — Коммунисты против городских трат! Нас меньше, чем памятников, но мы проведем референдум!

— Я подчеркну, — повышает голос Сергеей Авдеев, вице-мэр по социальной политике, модератор встречи, — это частный проект, город не вкладывает ресурсы, памятник частный!

— Здравия желаю! — громогласно врывается подполковник Виктор Гришняков. — Я часто хожу по Алому полю, вижу, как там мамы гуляют с детьми, люди. И знаете, там ведь туалетов нет! Ну ладно мальчики, они на березку могут сходить, а вот девочки, женщины. Ну нет туалетов! Ах, да, памятник... я против, конечно я против! Зал хохочет, но аплодисментами мнение поддерживает. Так, товарищи, еще буквально три мнения мы выслушиваем и сворачиваем дискуссию, — вмешивается Сергей Авдеев.

— Еще ни один город не жаловался на то, что памятников много, — аккуратно говорит Владимир Ковалев, архитектор. — Давайте больше монументальных работ, чтобы воспитывать вкус, воспитывать детей.

— Как говорится в Ветхом завете, время закладывать камни, — емко высказывается Елена Скорнякова, председатель комиссии ОП по патриотическому воспитанию.

— Вот и давайте будем думать о детях, а не ставить для них памятники! — восклицает краевед Татьяна Карецкая. — Уже в воскресенье они снова собираются на прогулку, а мы тут памятники обсуждаем! И вообще, подготовительная работа проведена не в достаточном объеме. Сколько, полтора года ушло у Николая Антипина? Да это смешно, решения должны принимать люди с богатым жизненным опытом, умудренные годами, а молодежь может только высказывать идеи.

— Нам нужны исторические ориентиры! И эстетически привлекательные памятники, — заявил представитель движения консервативной молодежи. — Вот памятник Столыпину — прекрасный, мы туда регулярно ходим! А к Ленину не ходим, что он — гранитная глыба. И вообще, кто не уважает императора — не может считаться русским человеком!

— Позер, — загудела публика, — стыдно должно быть! Это оскорбление!

— То, что происходит на улицах сегодня, как раз показывает, как молодежь себя ведет. Вы затыкаете им рот, они идут на прогулки! — врывается неопознанный нами мужчина. — Я беспартийный, пионером разве что был. И я выступаю за сохранение истории, за патриотизм. Мы здесь собрались — это патриотизм. Памятник — это тоже патриотизм, это историческое наследие. А то после нас ничего не останется! Сделайте нормальную визуализацию проекта, покажите людям, как это будет выглядеть. И опрос всех горожан. И, может, тогда будет решение.

— Закончим на этом, — выключил микрофоны Сергей Авдеев. — На повестке дня у нас еще два вопроса. Мы и так вышли за все рамки, дальнейшие идеи прошу подавать в администрацию в письменном порядке.

Публика рвалась продолжить партсобрание хоть до поздней ночи: архитекторы, жители, историки, партийцы, сталинисты, морпехи и заводчане требовали выслушать, отменить, согласовать и закопать памятник в Златоусте прямо сейчас. То есть установить, конечно. Но пришлось удовлетвориться опросом на портале «Активный житель 74», который будет создан в ближайшее время. Принять участие смогут все подтвердившие свою личность на «Госуслугах». Сроки проведения опроса не уточнялись.