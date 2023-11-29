В Челябинске состоялась премьера «Я — метеорит»

Чтобы настроиться на постановку, про метеорит лучше сразу забыть

На первом плане — младшие из двух семейств: Соня (Надежда Дудченко) и Костян (Александр Сметанин)

Соня языком танца рассказывает маме и бабушке, что влюблена

Премьера спектакля Олега Хапова «Я — метеорит» по пьесе Рината Ташимова состоится 29 и 30 ноября в Челябинском Камерном театре. Рассказываем свои впечатления после пресс-показа. Коротко так: метеорит здесь — не межпланетные дела и космический катаклизм, а психологический триггер для жителей Земли.За десять лет, которые прошли после 15 февраля 2013 года, это первая театральная попытка запечатлеть событие. Ослепительная вспышка, что прославила Челябинск на весь мир, в городе осталась в виде космического тела (экспонат в Историческом музее Южного Урала), мемов про суровых челябинских шоферов и газовый лед, а также набором бесчисленных баек протут у каждого своя.Драматург Ринат Ташимов написал пьесу про метеорит специально по заказу Камерного театра. Авторское ее название — «Вроде легче». Это один день из жизни шести случайных челябинцев. Да, метеорит прилетел как раз в этот день, но эффект произвел неожиданно психологический. «Вроде легче» — это такое трудноуловимое состояние, когда ты, перегруженный, весь израненный разными чувствами, чуть выдохнул. Эта фраза — ключ к спектаклю.Вообще, чтобы настроиться на постановку, про метеорит лучше сразу забыть. Ринат Ташимов и режиссер Олег Хапов , который именно Ташимову хотел доверить пьесу про метеорит, рассказывают нам семейные истории, узнаваемые до реплик. Ученик Николая Коляды , Ташимов уверенной рукой рисует поломанные, калечные современные семьи, которые совсем не похожи на рекламные образцы, но зато какие есть.Семьи такие: три женщины (бабушка Марта + мама Фаина + дочь Соня) и трое мужчин (дед Лева + отец Коля + сын Костян). Несчастны все. Дело происходит в Челябинске, в знакомых локациях (ЧМЗ, улица Курчатова, Камерный театр), но такие истории случаются примерно в любом городе мира, хоть в Воронеже, хоть в Лос-Анджелесе.

В первой семье папа однажды уехал на рыбалку по первому льду и не вернулся: затонувшую машину нашли, а тело — нет. Уехал на рыбалку не просто так, а после доброго семейного скандала с женой. С тех пор мир рухнул в осколки, не хуже, чем после метеорита.

Во второй семье папа просто ушел к другой. Дед с мамой растили пацана, потом мамы не стало. Парень остался с любимым дедом, водит автобус. У деда деменция. В день прилета метеорита в доме в осколки разлетелись окна, дед ушел неизвестно куда.

Безотцовщина, тотальная безотцовщина — по этой метке, Ринат Ташимов прав, потом будут узнавать наш XXI век.



Утонувший на рыбалке муж представлен иронично: в образе водолаза в маске, ластах и в пальто. На его появлении в зале смех



Петр Артемьев в роли непутевого отца, которому сын пожелал испытывать стыд до конца жизни

Михаил Яковлев в роли деда Левы с клееночкой из роддома и с метеоритом над головой

Зачем нам об этом смотреть? Зачем нам эти бытовые ссоры? Зачем вникать, почему бабушкавсех заставляет ехать на кладбище выбирать участок? Зачем явился вот этот папаша Коля в шарфеиз ниоткуда в жизнь своего взрослого сынаКостянаи не знает, о чем говорить? Зачем слушать, как дедушка Левапознакомился со своей женой то ли в туалете, то ли в автобусе?Затем, что сложена архетипическая конструкция отношений близких людей, по которым должен прилететь метеорит, чтобы они наконец могли поговорить друг с другом? И вдруг что-то самое важное о себе понять, чтобы стало «вроде легче».Сцену пересекают пополам трамвайные рельсы. По этим рельсам движется условный вагон, который то кухня, то машина, то автобус. Дурдом на колесиках. Замкнутое пространство, где можно только ругаться, орать и плакать. Путь по заранее уложенным рельсам, он задан, с него не свернуть. Так все заранее предопределено: сначала люди любят друг друга, потом живут вместе, потом рожают детей, а потом ненавидят друг друга и страшно несчастны.Вокруг нет никакого города Челябинска, а только безвоздушное ледяное пространство, в котором идет снег и окна навсегда слепые от инея (. Единственный раз сине-голубая немота сменится ярким детским рисунком, но мимолетно: как наивная мечта о счастливой семье, которой не бывает.Каждый из героев, ломая четвертую стену, рассказывает свою пронзительную историю. Здесь надо отдать должное мастерству актеров Камерного, которые монологами достают душу до донышка. Они не только четвертую стену пробивают, но и все психологические защиты сносят, которые зрители принесли с собой, чтобы вести себя в театре прилично.Мы слышим и узнаем то ли свои, то ли угадываемые в близких судьбы: вот жена, которую сгрызло чувство вины за гибель мужа, вот мама, горюющая по сыну безутешно, вот девочка, которая от любви забыла, что надо скучать по папе, вот горе-папаша, который ушел из семьи и не поздравил с днем рождения, вот сын, который отца так ждал и так и не простил...Каждый тут любит и ненавидит каждого (разве кроме дедушки с деменцией). И у всех есть на это право.Все такое банальное, такое свое-родное. Казалось бы, видели сто раз, слышали, знаем. Но зал слушает не дыша, чтобы не сбить эмоциональный контакт: да, да, да ты ж мой хороший... Многие зрители плачут, не сдерживаясь. Вот она, жизнь-то, какая горькая штука.Метеорит тут работает как триггер, который открывает запретные чувства, разрешает накопленное напряжение. Вспышка, которая высвечивает главное, отделяет суть от комка обид.И начинают как-то сами собой разматываться эти запутанные, свалявшиеся комки. И даже папаша-который-дурак-всех-бросил-и-даже-деда становится понятен. Ну что ж, вот такой человек, неудачник, раздолбай, но человек же. И можно с ним даже поговорить, если его услышать. Обязательно было для этого дожидаться, пока прилетит метеорит?Спектакль получился трогательным и даже нежным. Как песенка Майи Кристалинской про аиста, который сына-первенца принес, в домашнем исполнении актрисы Елены Корзухиной-Мальцевой. Как прямоугольник клеенки с именем из советского роддома, что бинтиком привязана у деда на случай, если он потеряется. Как золотистый метеорит, вырезанный из картона, — подарок отца Костяну, который тот повесил на зеркале заднего вида, чтобы каждый день загадывать новое желание.

Премьера спектакля Олега Хапова «Я — метеорит» в Камерном театре — 29 и 30 ноября.

