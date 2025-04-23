В Челябинске состоялась премьера спектакля «Соломенная шляпка» от «Зеленого театра»

Собранные средства пойдут на озеленение города

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21 апреля в Концертном зале им. С. С. Прокофьева состоялась премьера спектакля от «Зеленого театра». 22 апреля на сцене прошел второй показ, передает журналист ИА «Первое областное».

В этом году непрофессиональные актеры — предприниматели, чиновники, общественные деятели и медийные персоны Челябинска — представят комедию по мотивам французского водевиля Эжена Лабиша и Марка-Мишеля (1851 г.). История о комичных приключениях героя, пытающегося исправить неловкую ситуацию с соломенной шляпкой, обещает зрителям незабываемый вечер.

Режиссерами спектакля выступили Алексей Тетюев, Алла Точилкина и Андрей Заостровский. Спектакль будет сопровождаться живой музыкой. Все средства от продажи билетов пойдут на озеленение Челябинска.

В спектакле приняли участие председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, директор ГК «Юнитек» Денис Ханжин, руководитель отдела продвижения компании «Интерсвязь» Екатерина Колбышева, директор Концертного зала Татьяна Лясковская, предприниматели Наталья Подкорытова, Евгений Ханжин, руководитель IT-Park74 Алена Коломейская.

«Зеленый театр» работает с 2017 года и уже озеленил более пяти площадок города: сквер на площади Павших Революционеров, площадь им. Ярославского, аллею на улице Кирова, сквер им. Колющенко в Советском районе, ботанический сад ЧелГУ и сквер нового кафедрального собора Рождества Христова.

«Несколько месяцев шла напряженная работа над спектаклем. Наши участники вложили много сил и стараний. Мы благодарны зрителям за постоянную поддержку. Наша экологическая инициатива направлена на озеленение города, и я рад, что она находит такой отклик у челябинцев», — отметил Вячеслав Бежин, председатель благотворительного фонда «Зеленый театр».

А режиссер постановки Алексей Тетюев отметил, что непрофессионалами участников спектакля назвать нельзя, они — любители искусства. Зрители очень тепло встретили артистов. Постановка получилась легкой, смешной, доброй.