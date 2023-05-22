В Челябинске состоялась премьера спектакля о трудных подростках

Все роли играли ребята, состоящие на учете в полиции

«Проект точно имеет продолжение. Это один из тех инструментов, с помощью которого мы пытаемся показать детям другую реальность, другие возможности. А главное, что рядом есть взрослые, которые всегда поддержат. Рука наша всегда протянута в вашу сторону, а ваша задача — если нужно, прикоснуться и сказать, что вас тревожит. Я вам желаю всем успеха, а наставников благодарю за ваш труд и любовь»,

— обратилась к творческой команде первая вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Это уже второй спектакль с рамках совместного проекта Театрального пространства Алексея Тетюева и уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой. Постановка называется «Я здесь» Первый, «Прозрачные», непрофессиональные актеры сыграли на сцене Камерного театра в декабре 2022 года и получили, к собственному удивлению, очень теплый отклик от родителей, учителей и одноклассников. По сути, и тот, и другой спектакль в формате сторителлинга рассказывает о личном, о детских обидах, о дружбе, о поиске взаимопонимания.«Ты один на один с залом и не боишься говорить правду. Только такая правда находит отклик у зрителя», — творческий принцип основателя Театрального пространства свободы Алексея Тетюева совпал с задачами проекта Евгении Майоровой. Перед началом спектакля Евгения Майорова рассказала, что для ее подопечных это был непростой путь. Но опыт вдохновил и детей, и взрослых.

«Мы часто видим трудных подростков уже в негативном цвете — когда они совершили правонарушение или попали в неприятности. И вот мы разводим руками, сетуем на плохое воспитание. Но сегодня дети расскажут о себе, а мы расскажем о том, как мы, находясь рядом с ними, давая им поддержку, можем показать им лучшие качества в себе. И каждый хулиган, каждый подросток имеет возможность и право стоять на сцене любого театра — все зависит от того, какие взрослые находятся рядом», — пояснила омбудсмен.

Заместитель начальника полиции регионального ГУ МВД по охране общественного порядка Александр Картуесов перед премьерой уточнил: главная задача — не наказать трудных подростков, а вовремя заметить тревожные сигналы и помочь детям сделать правильный выбор.

«Важно, чтобы дети понимали, что безвыходных ситуаций в жизни не бывает. Главное, вовремя сказать об этом взрослым. И для себя мы делаем выводы, учимся у вас, как работать, чтобы в дальнейшем вы нашли себя в жизни», — поделился он.