В Челябинске состоялась премьера хореографической притчи «Аркаим»

Ансамбль «Урал» представил спектакль о роковом вмешательстве в историю

В Концертном зале имени Прокофьева состоялась премьера самой масштабной и нестандартной постановки Государственного ансамбля танца «Урал» за последние годы — хореографической притчи «Аркаим» , либретто к которой написал поэт Константин Рубинский.

Восстановленная спустя 15 лет после премьеры первой версии хореографическая постановка претерпела изменения. Художественный руководитель ансамбля «Урал» Светлана Лукина рассказывала, как авторская группа (композитор Татьяна Шкербина, поэт Константин Рубинский, режиссер Диана Малышева, хореографы-постановщики Алексей Разин и сама Светлана Лукина) спорила несколько дней подряд, пока не пришла к идее сделать «Аркаим» не красивой сказкой о далеком прошлом, а притчей о связи времен.

«Спектакль поставлен по всем канонам балета. Здесь нет ни намека на народные танцы, привычные зрителю и традиционные для репертуара ансамбля танца „Урал“. Нет ни ноты от народной музыки. Есть внятный, читаемый сюжет — либретто, как в балете. Я думаю, всем стоит прийти и понять, почему это притча», — сказала накануне премьеры Светлана Лукина.

«Я рада, что Аркаим приобретает популярность и за пределами Южного Урала, становится не только историческим и археологическим явлением, но и плотно входит в культурную повестку. Я благодарна нашей филармонии за то, что они взялись за переосмысление это притчи о людях и поколениях. Аркаим не только место силы, это древний город бронзового века, ровесник Вавилона и египетских пирамид, важная часть мировой истории» ,

— отметила общественный деятель Ирина Текслер.

Постановщики сталкивают настоящее, XXI век, и прошлое, 21 век до нашей эры. Наши современники со смартфонами, непрерывно ведущие трансляцию своей жизни, случайно проваливаются в бронзовый век, в синташтинскую эру. Языческая древность рисуется гармонично и высокодуховно: здесь красавица, жрица племени Ясна, здесь охраняют мир мужественные воины, здесь поклоняются Солнцу, хранят амулет Огня.Проломившие дыру во времени туристы ничего в этом не смыслят, не собираются даже вникать. Для них весь мир — повод для селфи, Аркаим — просто экзотическая картинка, занятный сюжет для сторис. Авторы создают образ недалеких людей, которые находят древний амулет и, не в состоянии распознать, что это, в чем его сила и магия, разбивают его, губят прекрасную Ясну. Варвары, которые вторглись в чужой и мир и разрушили его.«Это ведь прошлое, здесь можно вести себя безнаказанно, особенно если снимаешь на смартфон», — цитата из либретто к спектаклю. Главный в толпе Блогер по образу напоминает модного Шамана.Аркаим в хореографической притче создан очень трепетно: колдовская музыка Шкербиной, эмоциональный, мощный хореографический рисунок, детально и сложно продуманные костюмы — все это затягивает зрителя в прошлое, как в воронку: смотрите, говорят авторы, какой чудесный, чистый мир.Настроение поддерживает и фотовыставка в фойе, которая рассказывает историю Страны городов с того самого момента, когда археологические раскопки намеревались затопить и построить на этом месте водохранилище. Знаменитую синташтинскую колесницу, построенную челябинскими археологами по образу и подобию той, что обнаружили в Аркаиме, специально для премьеры тоже привезли в Концертный зал имени Прокофьева.Несмотря на то что в притче «Аркаим» выписана и любовная линия: археолог Андрей влюбляется в жрицу Ясну — никакого хеппи-энда не будет.«Мы в ответе за прошлое» — слоган хореографической притчи «Аркаим». Колесо, которое как сквозной образ катится сквозь спектакль: это и светящийся круг для сторис, и древний амулет, разломанный и открывший временной портал, и колесо в боевой синташтинской колеснице, и колесо Леонардо, то самое золотое сечение, утверждающее гармонию человека и мира — так вот, это колесо-жернов в финале придавит несчастного, и без того раздавленного гибелью Ясны Андрея.Ясну отпоют и похоронят согласно древним ритуалам. Андрей ее спасти не сможет, несмотря на все стандарты романтического сюжета. Толпа окажется сильнее. Город Аркаим как оскверненное место будет сожжен и оставлен — вот вам еще одна, не вполне научная, но гипотеза, почему арии ушли из Страны городов.И оммаж на «И грянул гром» Брэдбери с его эффектом бабочки будет усилен специально снятым видео. Не трогайте ничего в прошлом, не надо. Прошлое не простит.