В Челябинске состоялась фотосессия для участниц конкурса «Рожденная побеждать!»

Темой для буклета были выбраны «Русские традиции»

В Челябинске продолжается конкурс красоты «Рожденная побеждать!». Девушки приняли участие в фотосессии для буклета в стиле «Русские традиции».

Каждой из участниц был подобран индивидуальный образ, который включал в себя яркий макияж, оригинальную укладку, а также особый наряд, отвечающий концепции. После съемки героини отправились на экскурсию по самым известным уголкам нашего Челябинска.

В Челябинске в седьмой раз осуществляется международный благотворительный проект — конкурс красоты и таланта «Рожденная побеждать!» для женщин с ограниченными возможностями здоровья, передвигающихся на колясках. Организатором выступает благотворительный фонд «Рожденная побеждать!» при поддержке губернатора и правительства Челябинской области. За шесть лет в проекте приняли участие 73 конкурсантки из 54 городов России и зарубежья.

В седьмом сезоне помимо Челябинской области представлены Москва и Санкт-Петербург, Орловская, Ленинградская, Свердловская, Тверская области, Карелия, а также Луганская Народная Республика и Республика Беларусь. Уникальность конкурса, как отмечают организаторы, состоит в том, что в нем нет одной победительницы: каждая помимо призов и подарков получает свой титул Королевы в соответствующей номинации.