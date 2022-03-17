В Челябинске состоится XI фестиваль «Денис Мацуев представляет...» С 21 по 25 марта на разных сценах выступят звезды джаза, академической музыки и победители детского конкурса «Синяя птица»



Фестиваль откроется 21 марта. В концертном зале им. Прокофьева состоится гала-концерт шоу. Вместе с симфоническим оркестром Челябинска под управлением Адика Абдурахманова выступит солистка Альбина Шагимуратова (колоратурное сопрано) и виолончелист Борис Андриянов, лауреат конкурса Чайковского. На сцену выйдут и победители «Синей птицы» — Елисей Косолапов (скрипка) и Лев Бакиров (фортепиано). Сам маэстро Мацуев сыграет с оркестром во втором отделении — это будет Второй фортепианный концерт Брамса.



Концерт Брамса пианист считает одним из самых гениальных творений в музыкальной литературе. Впервые Мацуев исполнил это произведение только осенью прошлого года, так что челябинцам достанется очень эмоциональная игра.







Через день, 23 марта, состоится сольный вечер фортепианной музыки. Денис Мацуев исполнит сонаты Бетховена и Рахманинова, пьесы Роберта Шумана из цикла «Детские сцены».



Кроме того, в рамках фестиваля состоится концерт стипендиатов фонда «Новые имена» в Детской филармонии. Концерт-смотр 24 марта в 15:00 даст шанс юным гениям Челябинска проявить себя и попасть на топовые концертные площадки России.



Вечером 24 марта в зале им. Прокофьева фестиваль продолжится традиционной программой «Классика и джаз». Импровизационное шоу пианиста поддержат звезды джаза из Челябинска.



Фестиваль «Денис Мацуев представляет...» задействует еще две площадки в Челябинской области. 22 марта концерт приглашенных звезд состоится в Озерске. На сцене выступят сам Денис Мацуев, наш симфонический оркестр, звезды «Синей птицы», контрабасист Андрей Иванов. Также с музыкальной программой выйдет концертмейстер Оркестра народных инструментов Екатерина Мочалова, она сыграет на домре. А 25 марта фестивальная группа музыкантов отправится в Магнитогорск. На сцену консерватории выйдут блистательные солисты — лауреат конкурса Чайковского Гайк Казазян (скрипка), лауреат конкурса «Синяя птица» Андрей Зайцев (кларнет) и другие участники фестиваля.



Напомним, что фестиваль «Денис Мацуев представляет...» проходит в Челябинске ежегодно. В 2021-м на сцене Театра оперы и балета В Челябинске стартует ежегодный авторский фестиваль пианиста Дениса Мацуева. Из года в год в международном проекте участвуют самые заметные музыканты симфонических, классических жанров, джазмены и экспериментаторы. В программе фестиваля 2022 — несколько скрипичных, фортепианных соло и дуэтов с юными победителями музыкального детского конкурса «Синяя птица», симфоническое попурри на контрабасе и домре и, разумеется, программа «Классика и джаз».Фестиваль откроется 21 марта. В концертном зале им. Прокофьева состоится гала-концерт шоу. Вместе с симфоническим оркестром Челябинска под управлением Адика Абдурахманова выступит солистка Альбина Шагимуратова (колоратурное сопрано) и виолончелист Борис Андриянов, лауреат конкурса Чайковского. На сцену выйдут и победители «Синей птицы» — Елисей Косолапов (скрипка) и Лев Бакиров (фортепиано). Сам маэстро Мацуев сыграет с оркестром во втором отделении — это будет Второй фортепианный концерт Брамса.Концерт Брамса пианист считает одним из самых гениальных творений в музыкальной литературе. Впервые Мацуев исполнил это произведение только осенью прошлого года, так что челябинцам достанется очень эмоциональная игра.Через день, 23 марта, состоится сольный вечер фортепианной музыки. Денис Мацуев исполнит сонаты Бетховена и Рахманинова, пьесы Роберта Шумана из цикла «Детские сцены».Кроме того, в рамках фестиваля состоится концерт стипендиатов фонда «Новые имена» в Детской филармонии. Концерт-смотр 24 марта в 15:00 даст шанс юным гениям Челябинска проявить себя и попасть на топовые концертные площадки России.Вечером 24 марта в зале им. Прокофьева фестиваль продолжится традиционной программой «Классика и джаз». Импровизационное шоу пианиста поддержат звезды джаза из Челябинска.Фестиваль «Денис Мацуев представляет...» задействует еще две площадки в Челябинской области. 22 марта концерт приглашенных звезд состоится в Озерске. На сцене выступят сам Денис Мацуев, наш симфонический оркестр, звезды «Синей птицы», контрабасист Андрей Иванов. Также с музыкальной программой выйдет концертмейстер Оркестра народных инструментов Екатерина Мочалова, она сыграет на домре. А 25 марта фестивальная группа музыкантов отправится в Магнитогорск. На сцену консерватории выйдут блистательные солисты — лауреат конкурса Чайковского Гайк Казазян (скрипка), лауреат конкурса «Синяя птица» Андрей Зайцев (кларнет) и другие участники фестиваля.Напомним, что фестиваль «Денис Мацуев представляет...» проходит в Челябинске ежегодно. В 2021-м на сцене Театра оперы и балета пела несравненная Хибла Герзмава и выступали звезды симфонической музыки, сольные музыканты.

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