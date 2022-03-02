В Челябинске состоится выставка женских рисунков

В Челябинском центре искусств 4 марта откроется персональная выставка Лены Борисовой с гаданиями по картинкам

Накануне 8 Марта в Челябинском центре искусств (ул. Сони Кривой, 30) открывается выставка живописных работ, авторами которых являются дамы-художницы. Одна из них — переводчик и экс главный редактор еженедельника «Телесемь-Челябинск» Лена Борисова.«108 девушек думают о жизни…» — так называется серия работ. Это небольшие рисунки формата А4, каждый из которых представляет собой женский портрет. На выставке будут не все 108, но достаточно, чтобы составить впечатление.

«Я давно занимаюсь эзотерическими практиками. Для меня эта цифра сакральная. Мантры, например, повторяют 108 раз»,

— так объяснила Лена Борисова количество рисунков в серии.

Каждый из портретов несет особенное состояние и назван собственным женским именем. На открытии выставки решено устроить гадание по картинкам. Психолог-консультант сможет по конкретному, вами выбранному рисунку сообщить что-то о переживаемом эмоциональном и чувственном состоянии. Это только на первый взгляд все женские лица похожи. Стоит приглядеться повнимательнее, и вы заметите разницу.

«Все женские страдания начинаются после пятидесяти. Я это отлично поняла. А потом подумала: балерины в этом возрасте уже давно на пенсии! Я написала книгу „Балерина среднего возраста“ и окончательно перестала обращать внимание на страдания»,

— говорит Лена Борисова.

Открытие выставки — 4 марта в 16:00 в Центре искусств.