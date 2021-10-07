В Челябинске состоится выставка стрит-фотографа из Петербурга Ларисы Ивановой

Экспозицию «Я городу смотрю в глаза» Челябинский фотоклуб откроет в Историческом музее Южного Урала 13 октября

Петербурженка Лариса Иванова впервые представит в Челябинске свои работы и примет участие в заседании Челябинского фотоклуба, посвященного стрит- и жанровой фотографии. Выставка откроется в музейно-выставочном центре Исторического музея Южного Урала.

Лариса Иванова, фотограф, Санкт-Петербург

«Снимать я начала еще в 1980 году, когда мама купила мне „Смену-8м“, потом были „Зениты“… Я не знала ни правил, ни законов, но мне очень нравилось фотографировать»,

— так описывает Лариса свой путь.

«Утром позавтракала и пошла по городу. Я получаю удовольствие от наблюдения, от движения, от разговоров с людьми. Конечно, кадр — первичен. Сначала я снимаю, а потом мы можем и поговорить. Должна сказать, меня замечают только в десяти процентах случаев»,

— рассказала Лариса Иванова Первому областному информационному агентству.

Лариса Иванова снимает город с 2010 года. Она ходит по городу с камерой и подглядывает за жизнью. Ни одна из ее фотографий не является постановочной. Она работает как профессиональный репортер, хотя никакого журналистского опыта у нее нет. Ее не интересуют выставочные картинки, ее интересует человек в большом городе и дыхание большого города.Большая часть фотографий сделана в Петербурге, но Лариса снимает везде, где путешествует: в Тамбове, Саратове, Астрахани, Волгограде…

Стрит-фотография считается одним из самых сложных и самых честных жанров в фотоискусстве. Мастеров этого направления совсем немного. Сфотографировать человека погруженным в свои мысли, увлеченного тем, что делает, и не на телефон, а на тяжелую профессиональную камеру, не сбив при этом состояния, не нарушив естественности момента, — очень непросто, вам любой фотограф подтвердит.



На черно-белых фотографиях Ларисы Ивановой город и человек, при всей правдивости картинки, подсвечены авторским взглядом: прямым, настойчивым и очень нежным.



Выставка в Историческом музее продлится до конца октября. В первый день вход свободный.