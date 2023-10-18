20 октября в челябинской Детской художественной школе искусств откроется выставка народного художника, аквалериста России Германа Травникова. Событие приурочено в ежегодной Неделе акварели.

Герман Травников родился в селе Мехонском, которое тогда, в 1937 году, было на территории Челябинской области, а сейчас входит в один из районов Курганской области. С именем художника искусствоведы связывают самые значимые достижения уральской акварели.

86-летний Герман Травников будет дистанционно участвовать в открытии выставки. Ему предложат нарисовать картину виртуальными кистями и красками: такой эксперимент задуман руководителями Челябинской художки.

«Травников открытый и увлеченный человек. Он проводит мастер-классы, оказывает практическую и методическую помощь молодым художникам, преподавателям и студентам. Травников — открытый и увлеченный человек! Это будет новый опыт для него. Наблюдать за созданием виртуального шедевра можно будет на большом экране»,— говорится в релизе выставки.
Работы Германа Травникова хранятся в Третьяковской галерее, в музеях Польши, Болгарии, в художественных галереях Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Тюмени и других городов. Художник писал на Дальнем Востоке и Каспии, на Сахалине и Кольском полуострове, в Москве, Ленинграде, Латвии, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Киеве, Туркмении, Армении, Красноярском и Приморском краях, в Польше и Болгарии, Турции, Египете... Его картины украшают и частные коллекции — Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, Юрия Башмета, у ценителей живописи США, Ирландии, Японии, Италии, Австралии, Аргентины.