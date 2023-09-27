В Челябинске состоится Второй фестиваль звонарей

Соберутся порядка пятнадцати мастеров колокольного звона из Челябинска и Екатеринбурга

В воскресенье, 1 октября, состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе». Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, один из концертов пройдёт на колокольне строящегося Христорождественского кафедрального собора.

Мастера колокольного звона из Челябинской и Екатеринбургской епархий посетят несколько храмов: Свято-Симеоновский кафедральный собор, храм Святой Троицы и храм преподобного Сергия Радонежского.

«У каждого звонаря есть свой стиль и почерк. Профессиональный звонарь может представить как традиционный звон, так и авторский. На наших колокольных концертах будет делаться упор на авторских звонах, раскрывающих индивидуальность каждого звонаря», — рассказал руководитель отдела Челябинской епархии по взаимодействию с учреждениями культуры протоиерей Андрей Гупало.

Открытие фестиваля состоится в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Колокола зазвучат и на новом Христорождественском соборе: на его колокольне будет исполнен ансамблевый звон. На фестиваль «ЗвонЧе» ждут участника многочисленных фестивалей Константина Лютикова из Троицкого храма в городе Полевском Свердловской области. Известно также, что в рамках фестиваля состоится конкурс по колокольному звону. Участников наградят в храме преподобного Сергия Радонежского.