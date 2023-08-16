23 августа в креативном пространстве «Колибри» состоится встреча с российскими детскими писателями, которые с 17 августа будут работать на озере Чебаркуль в рамках трехнедельной литературной резиденции.
В Челябинскую область приедут авторы книг для детей и юношества Нелли Зайцева, Мария Колясникова, Евгения Перлова, Елена Пономарева, Дмитрий Суслин, Лилия Трубицина. Как отмечает председатель Союза писателей России Сергей Шаргунов, коллеги завершат свои тексты в тихой и уединенной обстановке. Кроме Челябинска запланированы творческие встречи писателей и представителей издательств в Миассе и поселке Западном.
Тема встречи с читателями в центре «Колибри» — Young Аdult, или почему литература для молодых взрослых «отказывается играть по правилам взрослой литературы»(цитата Мэтта Хейга). Участники литературной резиденции примут участие и в книжном фестивале «Челябинск читающий», который пройдет на пешеходной Кировке в начале сентября.
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