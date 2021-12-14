В Челябинске состоится вечер любителей науки

16 декабря в Информационном центре по атомной энергии пройдет научно-познавательная игротека, мастер-класс по сторителлингу и ток‑шоу «Ученые PRO»

В Информационном центре по атомной энергии на вечер 16 декабря запланированы два познавательных события: мастер-класс по ведению «Инстаграма» и разбор исторических ошибок в культовых кинофильмах.

«Что будет, если соединить сторителлинг и истории в „Инстаграм“» — так формулирует тему спикер Анастасия Щербакова, smm-специалист и дважды победитель конкурса молодежных СМИ от факультета журналистики МГУ. Как поменялось предназначение «Инстаграма», почему сторис смотрят чаще, чем посты, что такое сторителлинг и как блогеры вовлекают пользователей и продают свои услуги — вот круг обсуждаемых тем.



Не менее интересным событием станет научно-популярное ток-шоу «Ученые PRO: кино», ведущим которого выступит челябинец Иван Семьян. Иван — руководитель лаборатории экспериментальной археологии Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ. На фрагментах культовых фильмов и сериалов участники шоу обсудят, какие ошибки совершили авторы и как было дело с точки зрения науки.



Мероприятие пройдет в Информационном центре по атомной энергии. Вход свободный, QR-код обязателен.

