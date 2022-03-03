В Челябинске состоится уникальный семичасовой спектакль по Достоевскому

В НХТ за основу постановки взяли роман «Бесы» и скандальную главу, не вошедшую в книжное издание

«Зрителю и не должно быть все понятно — тогда здесь кончается искусство! Если человек идет на спектакль, он идет за артистом, его сегодняшним пребыванием на сцене. Если зритель эмоционально что-то почувствовал, пережил, что-то с ним произошло — это наша победа. Достоевский никогда и не акцентировал внимание на своих сюжетах. Главное для него — идеи, характеры героев. Когда одного персонажа играют разные актеры, удается лучше раскрыть его сущность»,

— пояснял Евгений Гельфонд на одной из бесед со зрителями перед показом спектакля.

Эта уникальная инсценировка челябинского театра появляется в репертуаре раз в год, не чаще.Много лет назад режиссер Евгений Гельфонд задумал в своем Новом Художественном театре триптих по «Бесам» Достоевского. Проект назвали «Сценическими опытами» и выпустили в три года: с 2008-го по 2010-й. В канве каждой части — герои, фрагменты, целые главы романа «Бесы».Вот только никаких хронологических ниточек между спектаклями нет, только идейные. Каждая из частей посвящена какой-то определенной теме: политические и идеологические интриги, заговоры и нравственные искания, духовные скрепы и их останки.В результате каждый спектакль — самобытен и самостоятелен. В действие на сцене включена почти вся труппа, и многие актеры играют сразу несколько ролей. Если выражаться точнее, то некоторые персонажи романа как бы расщеплены и те или иные их поступки и характеры воплощаются разными актерами. Собственно, поэтому актеры сцену и не покидают. По замыслу режиссера, они все сидят на стульях и внимательно следят за происходящим.Неподготовленному зрителю уследить за логикой и канвой событий будет сложно. Впрочем, режиссер Евгений Гельфонд считает, что так и должно быть.Любопытно, что в качестве литературной основы для третьей части «Сценических опытов» стал даже не сам роман, а глава «У Тихона», изредка издаваемая вместе с романом в качестве приложения. Скандальный фрагмент отвергали редакторы журналов, посчитав неприличным, слишком «настоящим» и бесовским. А сам Достоевский оглянулся на цензуру и не стал включать ее в книжное издание.Так как спектакли «Сценических опытов» самодостаточны, можно посетить все сразу или какой-то один. Показ состоится 20 марта, первый спектакль начнется в 12:00. Билет на каждую часть стоит 200 рублей, возрастное ограничение — 18+.