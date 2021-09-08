В Челябинске состоится торжественное открытие Детской филармонии

Юные таланты покажут приглашенным гостям яркие музыкальные и танцевальные номера

9 сентября в Челябинске состоится официальное торжественное открытие Детской филармонии — уникальной площадки, которая станет образовательной и творческой базой для юных исполнителей: здесь они будут развивать и совершенствовать свои таланты, окунувшись в увлекательный творческий процесс, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области со ссылкой на Челябинскую государственную филармонию.

Праздничная церемония начнется уже у входа в здание: ученики детской студии Государственного ансамбля танца «Урал» и вокальный ансамбль покажут приглашенным гостям яркие номера. Вслед за ними выступят юные актеры, которые поведают о том, что филармония — это не просто здание, а большая музыкальная шкатулка с секретом.

Затем юные артисты переместятся на сцену и примут участие в большом праздничном концерте. Все номера будут исполнены дуэтами с мультяшными героями: Смешариками, Машей из мультсериала «Маша и медведь» и другими. Но для зрителей прозвучат не только песни: дети зачитают фрагменты книги «Дети пишут Богу» кинодраматурга Михаила Дымова — произведения, которое выразительно показывает суть ребенка, человека. Кроме того, вместе с детским джазовым оркестром выступит легендарный саксофонист и бэндлидер Игорь Бутман, который, кстати, ранее сообщал, что готов содействовать развитию новой уникальной площадки.

«Зимой, во время нашего Международного фестиваля музыкального юмора, мы с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером говорили об открытии в Детской филармонии джазовой школы. Виртуозность, музыкальность — то, чем всегда был интересен джаз. Молодежь тянется к джазу, а мы всегда заинтересованы в том, чтобы помочь им раскрыть потенциал, направить, показать новые стили, познакомить с новыми музыкантами и оказать всяческую поддержку. Мы готовы учить основам, продумывать разные варианты творческих коллабораций, приглашать на мастер-классы и занятия ведущих джазовых музыкантов. В добрый путь!»— прокомментировал Игорь Бутман.

Специально для жителей и гостей Челябинска торжественную церемонию открытия Детской филармонии повторят 11 сентября. Билеты можно будет приобрести на сайте Челябинской филармонии.

В июне завершилась глобальная реконструкция здания, закрытого еще в 2008 году из-за непоправимо аварийного состояния. Корреспонденты Первого областного информагентства первыми заглянули в кардинально обновленный детский храм искусства и узнали, на каких инструментах будут играть юные музыканты, как и у кого будут учиться, а также какие планы на филармонию у ее директора Татьяны Денисовой.



Напомним, в Детскую филармонию уже зачислены 98 ребят, которые прошли прослушивание. Они войдут в состав пяти творческих коллективов. Те, кто не успел попасть на первое прослушивание, смогут пройти его в сентябре.

