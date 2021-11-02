В Челябинске состоится стендап ко дню рождения Достоевского

В честь 200‑летия писателя в Челябинском театре драмы стартует проект «Достоевский без бороды»

11 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, и по этому случаю Челябинский театр драмы запускает образовательный проект, чтобы напомнить молодежи о великом несовременном писателе. На имя Федора Михайловича даже зарегистрировали страницу во «ВКонтакте».



Стартует «Достоевский без бороды» 3 ноября, все мероприятия в программе пройдут онлайн.

Начнется все 3 ноября с радиоквеста «Достоевский FM». На него можно записаться «в личке» Достоевского в ВК. Это квест — знакомство с писателем и мероприятиями проекта: нужно разгадывать тайны из биографии Достоевского, сканируя QR-коды (если это слово еще не вызывает у вас нервный тик).

Вторая часть проекта — «Stand-Up c Достоевским». Но шуток ждать не стоит. Это конкурс чтецов. С 4 по 10 ноября в личные сообщения писателю можно прислать трехминутный ролик, где вы читаете любое произведение Федора Михайловича. Естественно, с выражением, и необычные перформансы тоже приветствуются. Лучшие участники повторят выступление вживую на малой сцене драмтеатра. Достоевский обещает сам смотреть все видео и даже прийти на гала-концерт, но как это будет — мы не знаем.

С 8 по 10 ноября пройдут онлайн-экскурсии по дому-музею писателя, а потом студенты ЮУрГУ покажут свою версию 3D-музея, который сами смоделировали и разработали.

Страница Федора Михайловича во «ВКонтакте» уже активна, писатель делится плейлистами с музыкой, под которую «ловит хорошие вайбы», скидывает мемы на стене — в общем, киберпанк уже наступил и сознание писателя ожило в Мировой паутине.

Кроме этого, театралы из НХТ, Молодежного и Камерного театров проведут в онлайне лекции о театральном языке и о том, как творчество самого цитируемого российского писателя воплощается на сцене.

Напомним, оживить писателя на двухсотый день рождения также пытался Камерный театр. В честь начала фестиваля «Камерата» писатель, вернее, актер в немного пугающей маске, прогулялся по Кировке.