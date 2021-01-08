9 января в 17:30 на катке в парке Гагарина состоится ежегодная и очень рождественская вечеринка. Коронавирус, социальная дистанция и запрет на массовые мероприятия не помешает любителям коньков прокатиться по свеженькому льду, послушать любимые песни, сфотографироваться у новогодней елки и научить самых маленьких гостей стоять на коньках. Кстати, в честь Рождества на льду будет небольшой спектакль. Вход на праздник по обычному прайсу (от 60 рублей, если коньки свои). Лучше, если билет вы купите дистанционно вот тут.