В Челябинске пройдет рождественская вечеринка на льду

В программе — социально дистанцированные катания и даже коротенький спектакль. Это и еще 10 событий для всей семьи в последние дни январских каникул





Все детские концерты и события на каникулы в 9 января в 17:30 на катке в парке Гагарина состоится ежегодная и очень рождественская вечеринка. Коронавирус, социальная дистанция и запрет на массовые мероприятия не помешает любителям коньков прокатиться по свеженькому льду, послушать любимые песни, сфотографироваться у новогодней елки и научить самых маленьких гостей стоять на коньках. Кстати, в честь Рождества на льду будет небольшой спектакль. Вход на праздник по обычному прайсу (от 60 рублей, если коньки свои). Лучше, если билет вы купите дистанционно вот тут. Все детские концерты и события на каникулы в НАШЕЙ ПОДРОБНОЙ АФИШЕ Куда еще пойти взрослым на праздники, смотрите ЗДЕСЬ.