В Челябинске состоится рок‑концерт под открытым небом

«Звезда по имени Солнце» — это проект Челябинской филармонии, и концертов будет два

Запланировано сразу два рок-концерта «Звезда по имени Солнце»: первый состоится 25 мая на площадке перед главным корпусом ЮУрГУ, второй — 29 мая в Концертном зале имени Прокофьева. На концерт под открытым небом вход свободный, в зал Прокофьева — по билетам.

Это проект Челябинской филармонии, уже ставший популярным у публики. Уральский духовой оркестр исполняет рок-хиты из репертуара Queen, Scorpions, Тины Тернер, «Короля и Шута», «Арии», «Города 312», AC/DC, «Машины времени», «ДДТ», The Rolling Stones, «Кино», «Агаты Кристи»… Среди солистов: Руслан Зайченко, Кристина Рыжковская, Станислав Хазов, Алина Анищенко.

«С этой программой под открытым небом еще никогда не выступали. Концерт будет для студентов, но пускать будут всех свободно, без студенческих билетов», — пояснили в пресс-службе Челябинской филармонии.

Это второй подряд концерт, так или иначе связанный с Виктором Цоем. 17 мая в Челябинске гастролировала группа «Кино»: на концерте в ледовой арене «Трактор» был аншлаг. В этом году Цою исполнилось бы 60 лет.

