В Челябинске состоится презентация книги поэта, чьи стихи вошли в сотню лучших по России

Александр Самойлов пишет о маршрутках, бабушках и «удаленке»

4 сентября в Публичной библиотеке Челябинска пройдет презентация нового поэтического сборника Александра Самойлова «Самолет в Боливию». В сборник вошли стихи, написанные за последние три года. Александр пишет о маршрутках, пельменных, бабушках, «удаленке» — обо всем, что его окружает.



«В прозе автор создает вымышленные миры, в которые приятно погружаться. А поэзия имеет дело с реальностью и описывает все, что происходит вокруг. Она не предлагает побега от нашего мира куда-то еще, а сталкивает с повседневными проблемами и вопросами. Возможно, поэтому современная поэзия непопулярна», — размышляет поэт Александр Самойлов.

Челябинский поэт Александр Самойлов



Сборник «Самолет в Боливию» назван в честь стихотворения на самой первой странице. В нем интерпретирован сюжет фильма «Берегись автомобиля»: по версии Самойлова, машины угоняет не Деточкин, а его мама, чтобы накопить денег на победу Пятого интернационала. Маму ловят, но не знают, как с ней быть, и поэтому отправляют в отряд Че Гевары в Боливии.

«Вот и с поэтами так же, как с этой мамой. Вроде правильно все, но что с этими поэтами делать, совершенно непонятно. Остается только вручить билет до Боливии, — объясняет Александр. — Вообще, поэт изначально должен понимать, что мир проживет без его стихов. Это не пессимизм и не мрачный взгляд, это данность, точка, от которой нужно начинать движение».

Презентация книги «Самолет в Боливию» пройдет 4 сентября в 15:00 на третьем этаже Публичной библиотеки. Александр подробнее расскажет о своем сборнике, ответит на вопросы и прочтет свои стихи.

Напомним, что «Самолет в Боливию» — это пятая книга Александра Самойлова. Один из предыдущих сборников посвящен челябинской маршрутке № 91 — поэт написал стихи об остановках маршрута. Также в 2020 году стихотворение Самойлова «Горя не будет» вошло в 100 лучших стихов страны по версии литературной премии «Поэзия».

***

Бывает, жить не хочется,

а все-таки живешь.

По имени, по отчеству

окликнут — и пойдешь.

А смерть разинет пасть свою —

скажи ей прям туда

серию, номер паспорта,

кем выдан и когда.

Двадцать девятое стихотворение сборника «Самолет в Боливию»

