Премьера спектакля-предчувствия «Лето. Август. Навсегда» состоится 30 и 31 августа на открытой площадке кластера Svododa2. Это проект режиссера Алексея Тетюева и его «Театрального пространства свободы».

Сама идея постановки принадлежит драматургу Дарье Метелице («Матреша»«Живой»). Она задумала спектакль, в котором играли бы только подростки, и написала текст, соединив сюжеты «Маленького принца» Экзюпери и «Вина из одуванчиков» Брэдбери — этих двух книжных хитов юности. В спектакле играют только актеры из подростковой группы «Театрального пространства свободы».

«Это фантазийная штука, которая рассчитана и на более взрослую аудиторию, не только на подростков 14 лет. Это история о дружбе, о любви, проблемах отцов и детей… По мне, так это библейское сказание о вечных ценностях. О том, как человек взрослеет и понимает, что он конечен. И ты должен это принять, иначе не взрослеют», — так прокомментировал идею спектакля режиссер Алексей Тетюев.
«Лето. Август. Навсегда» — это уличный спектакль, и создатели выразили благодарность руководству кластера Svododa2 за поддержку проекта. Но в холодное время его будут играть внутри, в помещении лектория.

Это первая постановка, в которой будут играть ребята из подростковой группы «Театрального пространства свободы», но у режиссера Алексея Тетюева уже был захватывающий опыт работы с непрофессиональными юными актерами: он ставил на сцене Камерного театра спектакль «Прозрачные», где были заняты только ребята, состоящие на учете в полиции (это был совместный проект с уполномоченным по правам детей в Челябинской области Евгенией Майоровой).