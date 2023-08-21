В Челябинске состоится премьера уличного подросткового спектакля

Спектакль «Лето. Август. Навсегда» сыграют 30 и 31 августа в креативном кластере Svodoba2

«Это фантазийная штука, которая рассчитана и на более взрослую аудиторию, не только на подростков 14 лет. Это история о дружбе, о любви, проблемах отцов и детей… По мне, так это библейское сказание о вечных ценностях. О том, как человек взрослеет и понимает, что он конечен. И ты должен это принять, иначе не взрослеют»,

— так прокомментировал идею спектакля режиссер Алексей Тетюев.