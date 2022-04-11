Спектакль «Сара и клоун» по книге Гудрун Мебз поставила режиссер Юлия Малышева. Билеты на субботу, 16 апреля, так быстро раскупили, что спектакль будут играть дважды: в 15:00 и в 18:00.
Историю маленькой девочки Сары, которая мечтала выступать в цирке и пробовала по очереди все цирковые профессии, рассказывает в форме моноспектакля актриса Наталья Широкова.
«Мы соединили сюжет из книги и личную историю Наташи, которая в детстве мечтала стать клоуном. И стала: Наташа — волонтер фона „Искорка“ и одна из тех, кто создавал в Челябинске движение больничных клоунов. Поэтому этот спектакль родился в каком-то смысле из сторителлинга»,— рассказывает режиссер Юлия Малышева.
Спектакль адресован зрителям старше шести лет и их родителям, многие из которых с большой вероятностью тоже мечтали работать в цирке, когда были маленькими.
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